Racisme-rel om Amerikaanse topvrouw die man terechtwijst voor stoepkrijt op eigen muur

15 juni 2020

13u21

Bron: AD.nl 2 In de Verenigde Staten is heisa ontstaan nadat een man commentaar kreeg van een voorbijgangster toen hij de woorden ‘Black Lives Matter’ met stoepkrijt op een muur van zijn eigen huis schreef. Een herkenbaar geval van ‘beleefd’ racisme, zo klinkt het.

De man, James Juanillo, legde op video vast hoe de vrouw op vriendelijke doch denigrerende toon vertelde dat het niet de bedoeling is om dit te doen op iemands privé-eigendom. Uiteindelijk belde ze er zelfs de politie voor, niet wetende dat het huis van de bewuste man zelf is.



De video ging viraal en is intussen bijna 15 miljoen keer bekeken. De vrouw, die de CEO van een cosmeticabedrijf blijkt te zijn, bijt nu diep in het stof. “Ik wist niet dat ik racistisch bezig was en heb een pijnlijke les geleerd.”

Chique wijk

Het incident gebeurde afgelopen week in een chique wijk van de Amerikaanse stad San Francisco. Juanillo plaatste het hele tafereel op Twitter.



De vrouw zegt in de video dat ze achter de boodschap van de man staat, maar dat dit volgens haar niet de manier is om die te uiten. Juanillo vraagt zich vervolgens af of het wel oké is om te stoepkrijten als hij de eigenaar van het pand is. De man zegt dat de vrouw namelijk niet kan weten of hij dat is. “Dat weten we wel, want ik ken namelijk de persoon die hier woont’’, zegt de vrouw. De man weet op Twitter te vertellen dat de vrouw liegt, omdat hij zelf de eigenaar van het pand is. Uiteindelijk stapt de vrouw weg met de boodschap dat ze de politie zal bellen.

A white couple call the police on me, a person of color, for stencilling a #BLM chalk message on my own front retaining wall. "Karen" lies and says she knows that I don't live in my own house, because she knows the person who lives here. #blacklivesmatter

Spijt

De bemoeienis van de vrouw ging vervolgens als een lopend vuurtje rond op het internet. Het Twitterbericht van het voorval is inmiddels 168.000 keer gedeeld en zo’n 14 miljoen keer bekeken. Ook Amerikaanse media pikken het verhaal op. Het duurde dan ook niet lang voor de vrouw uit de video geïdentificeerd werd als Lisa Alexander, CEO van een make-upbedrijf. Na alle ophef heeft ze nu zelf een reactie gegeven. “Er zijn geen woorden om te omschrijven hoeveel spijt ik heb dat ik zo respectloos ben geweest. Ik had me er niet mee moeten bemoeien”, schrijft ze onder meer.

De van de Filipijnen afkomstige James Juanillo heeft tegen een lokaal tv-station gezegd dat de vrouw volgens hem dacht dat hij niet thuishoorde in Pacific Heights, een dure buurt in San Francisco. Hij vertelt dat de politie een paar minuten later arriveerde, maar direct weer vertrok toen ze hem als bewoner herkenden.

"The last 48 hours have taught me that my actions were those of someone who is not aware of the damage caused by being ignorant"



“The last 48 hours have taught me that my actions were those of someone who is not aware of the damage caused by being ignorant”



Story:https://t.co/Wnxpe4CSpC@abc7newsbayarea pic.twitter.com/rhtjbVvJ7R Luz Peña(@ LuzPenaABC7) link

Samenwerking stopgezet

In het statement van Lisa Alexander zegt ze geschrokken te zijn van hoe ze zich gedragen heeft. Ook zegt ze geleerd te hebben van deze situatie en dat ze Juanillo persoonlijk haar excuses wil aanbieden. Hoewel ze haar imago probeert te redden, is zakelijk gezien het kwaad al geschied. Een bedrijf dat met haar samenwerkt om haar make-upproducten te distribueren, heeft inmiddels de samenwerking stopgezet.

De vrouw heeft James Juanillo uitgenodigd voor een kop koffie. De man zegt open te staan voor een gesprek. “Ik hoop dat ze zich realiseert dat wat ze gedaan heeft racistisch is. Dit is beleefd racisme, ‘respectabel racisme’. In de zin van ‘met respect mijnheer, maar ik geloof niet dat je hier woont’. Hopelijk leert ze van dit incident.”