Rachael (21) gaat met vrienden zwemmen in idyllisch riviertje. En dan wordt zonder dat ze het weten even verderop dam opengezet KVDS

15 september 2018

08u35

Bron: New Zealand Herald 8 Het was een prachtige zomerdag toen Rachael de Jong (21) uit Nieuw-Zeeland samen met enkele vrienden besloot om een verfrissende duik te nemen in een idyllisch riviertje even buiten Taupo, in het noorden van het land. Ze hoorden in de verte een sirene, maar schonken er verder geen aandacht aan. Dat hadden ze beter wel gedaan.

Het was Rachaels idee geweest om te gaan zwemmen in de Waikatorivier. De studente fysiotherapie aan de Auckland University of Technology was de avond voordien met een groep vrienden naar een concert geweest op het nabijgelegen Lake Tikitapu. Ze waren op terugweg naar huis, toen Rachael voorstelde om snel een duik te nemen op een prachtig plekje dat populair is bij toeristen.

Bos

In het gezelschap: Maddie – een meisje uit de buurt bij wie iedereen was blijven slapen – Gemma en de zussen Alice en Michaela, maar ook een vriend van Maddie’s zus – politieagent Sam – en een collega van hem, Rhys. Ze stopten even voor de middag aan de kant van de weg en volgden een pad door het bos naar het water. Rachael en Maddie – die er al eerder waren geweest – liepen vooraan en 10 minuutjes later waren ze aan de rivier. In de verte klonk een sirene.





Zonder daar aandacht aan te schenken dook iedereen in het water, dat vlak was als een spiegel onder de staalblauwe hemel. Rachael filmde alles met haar GoPro-camera en nam selfies.

Opeens merkte ze dat het water aan het stijgen was. En terwijl de vijf vriendinnen op een rots in het midden van de rivier stonden, zagen ze dat het water rondom hen van een stroompje veranderde in een donderende rivier. 200 meter stroomopwaarts was om 12 uur ’s middags zonder dat ze het wisten de dam opengegaan van het Aratiatia Power Station. Op de parking vlakbij de rivier stonden waarschuwingsborden, net als op de officiële paden, maar niet langs de smalle weg waarlangs de vrienden naar de rivier waren afgedaald.

Rots

Toeristen zagen – en filmden – hoe het water rond de rots stroomde waarop de meisjes stonden. En waar ze eerst dachten dat ze veilig waren, beseften de vriendinnen plots dat het water steeds harder omlaag kwam en dat het niet lang zou duren eer de steen waarop ze stonden ook overspoeld zou worden. En dat ze mee zouden worden gesleurd. Dat was het moment dat de angst toesloeg. (lees hieronder verder)

Sam en Rhys hadden zich op de oever in veiligheid kunnen brengen en riepen naar de meisjes dat ze naar hen toe moesten zwemmen vooraleer het compleet onmogelijk zou worden. Rachael ging als eerste. Ze waadde zo ver door het water als ze kon en sprong het laatste stuk. Terwijl Rhys haar in veiligheid bracht, volgden Maddie en Michaela. Die laatste viel in het water en trok Rhys mee, maar de twee konden even verder toch de oever op klimmen. Intussen was ook Gemma weggeraakt van de rots, waardoor alleen nog Alice in het midden van de kolkende rivier stond.

Uitgestrekte hand

Op beelden is te zien hoe ze het water induikt en naar de uitgestrekte hand van Rachael grijpt. Die grabbelt ernaar, glijdt uit, probeert nog een rots te grijpen en verdwijnt uit het zicht. “Het water was te sterk en sleurde ons allebei mee”, vertelde Alice later aan de politie. “Rachael ging me voorbij. Ik werd onder water getrokken. Het was alsof ik in een wasmachine zat.”

Vanop de rots zagen Maddie en Gemma hoe hun vriendinnen werden meegesleurd. “De stroming was intussen zo sterk”, aldus Gemma. “Ik zag het hoofd van Alice. Rachael was plots weg.” (lees hieronder verder)

Het meisje haalde het niet. Als enige van de groep. “De beelden zijn heel moeilijk om naar te kijken”, aldus Kevin de Jong, de vader van Rachael in de krant New Zealand Herald. “Rachael en haar vrienden amuseerden zich en beseften het gevaar niet voor het te laat was.” Het videomateriaal werd getoond tijdens het onderzoek naar de dood van het meisje, intussen anderhalf jaar geleden. De lijkschouwer besliste nu dat het nooit openbaar gemaakt zal worden. De Jong wil niet dat de laatste momenten van zijn dochter voor eeuwig op het internet te zien zullen zijn. En dat haar vrienden er zo altijd aan herinnerd zullen worden.

Slagboom

Het onderzoek bracht ook aan het licht dat het gevaar van de site niet genoeg was aangeduid in de buurt van de rivier. De overheid nam intussen extra maatregelen, onder meer met borden en een slagboom aan het pad dat de jongeren volgden, maar noch volgens de rechtbank, noch volgens de vader van Rachael is het genoeg. “Zwemmen in de rivier zou helemaal verboden moeten worden. Dit waren intelligente jongeren, maar zelfs zij hadden geen idee wat hen boven het hoofd hing. Ze hadden een vals gevoel van veiligheid”, klinkt het. “Dat betekent dat er een grote kans is dat deze tragedie zich nog zal herhalen. En dat mag niet gebeuren.”

“Het is duidelijk dat Rachael in het water viel in een poging om een van haar vriendinnen te helpen en daarbij zelf het leven liet”, klonk het verder nog in de conclusie van de lijkschouwer. “Had ze dat niet geprobeerd, dan was ze waarschijnlijk nog in leven geweest.”