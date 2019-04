Racepiloten moeten vluchten terwijl hun wagen in brand staat Redactie

06 april 2019

19u09 4

De Argentijns rallypiloot Ezequiel Castanon en zijn copiloot hebben geluk gehad. De twee reden mee in een rally in Buenos Aires toen hun wagen plots in brand schoot. Het duo merkt de eerste vlammen niet meteen op maar wanneer er ook zwarte rook zich verspreid in de wagen stoppen ze met rijden. De twee komen er met de schrik vanaf. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Castanon zette de beelden zelf op sociale media.