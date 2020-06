Race tegen de klok voor speurders want Duitse verdachte vecht om vervroegd vrij te komen KVE

05 juni 2020

17u19

Bron: RND, Die Welt, Frankfurter Rundschau 18 De timing om met de informatie over de nieuwe Duitse hoofdverdachte in de zaak McCann naar buiten te treden, is wellicht geen toeval. De Duitse speurders staan onder grote tijdsdruk om staalharde bewijzen te vinden zodat de 43-jarige Christian Brückner niet (vervroegd) kan vrijkomen.

De vermeende ontvoerder en moordenaar zit momenteel in de gevangenis van de Noord-Duitse stad Kiel een straf uit wegens drugsfeiten. Op 7 juni heeft hij twee derde van zijn huidige straf uitgezeten en moet het Duitse Bundesgerichtshof (BGH) in principe een mogelijke voorwaardelijke vrijlating bekijken. Maar die procedure is voorlopig opgeschort omdat het Bundesgerichtshof nog wacht op de uitspraak in beroep in een andere zaak alvorens zich over de voorwaardelijke vrijlating te buigen.

De man is in december 2019 immers tot zeven jaar cel veroordeeld wegens de verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse toeriste in Portugal. Maar dat oordeel is nog niet definitief omdat Brückner in beroep is gegaan. Mogelijk is er een juridische fout gemaakt bij zijn uitlevering. Het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg moet daarover oordelen. Maar Brückner blijft in hechtenis (Untersuchungshaft) zolang de procedure loopt.

Het beroep in die zaak is dus nog volop in behandeling, maar het valt niet uit te sluiten dat het oordeel in het voordeel van de verdachte uitvalt. Maar dan nóg is de man niet meteen op vrije voeten. Het Bundesgerichtshof (BGH) moet vervolgens beslissen of de man zijn volledige straf in de drugszaak zal moeten uitzitten of vervroegd de cel mag verlaten.

Het Openbaar Ministerie in Braunschweig en de Duitse federale recherche hebben er dus alle belang bij om zo snel mogelijk veel bewijsmateriaal tegen Brückner te verzamelen om hem langer in de gevangenis te houden.

Verdachte zwijgt

Bovendien werkt Brückner niet echt mee. Hij wil nog niet reageren, zo heeft een van zijn advocaten aan het Duitse persbureau DPA gezegd. “Wanneer met zo een situatie rekening te houden is, kan hij op dit moment niets zeggen”, zei meester Jan-Christian Hochmann. Samen met zijn collega David Volke staat hij de man juridisch bij in de opzienbarende zaak.

Het feit dat het Duitse gerecht nét nu naar buiten is gekomen met explosief nieuws in de ontvoeringszaak van het Britse meisje is dus niet louter willekeurig. Daarnaast onderzoekt de recherche of de man ook iets te maken heeft met de verdwijning van het Duitse meisje Inga Gehricke (5) in 2015. Voor de speurders tikt dan ook de klok om hun zaak tegen de hoofdverdachte ijzersterk te maken en daar kan elke tip van het publiek bij helpen.



