Race tegen de klok om zieke kinderen en volwassenen te evacueren uit Syrische stad Ghouta IVI

08u45

Bron: The Guardian, BBC, Belga 3 AFP In Oost-Ghouta, een buitenwijk van de Syrische hoofdstad Damascus, zijn de evacuaties begonnen van zieken in kritieke toestand. Dat heeft het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) meegedeeld. Oost-Ghouta is helemaal omsingeld door aanhangers van president Assad, zo’n 400.000 mensen zitten er vast. De VN had eerder al gevraagd aan Assad om 500 patiënten, waaronder kinderen met kanker, te evacueren.

Er geldt al enkele weken een humanitaire noodtoestand in Oost-Ghouta, maar tot nu toe was het door de onrust in de regio niet mogelijk om er mensen te evacueren. Negenentwintig mensen in kritieke toestand hebben nu dus toelating gekregen om overgebracht te worden naar ziekenhuizen buiten Ghouta.



Syrian American Medical Society (Sams) - een organisatie die de operatie uitvoert met onder meer het Rode Kruis en de Rode Halvemaan Syrië - zegt dat er al vier patiënten zijn geëvacueerd uit de buurt. De overige patiënten zullen in de komende dagen gerepatrieerd worden.

Vorige week raakte bekend dat 494 mensen dringend moeten geëvacueerd worden, onder hen ook 130 kinderen. “Dat aantal is aan het dalen. Niet omdat we mensen aan het evacueren zijn, wel omdat die mensen aan het sterven zijn”, zegt Jan Egeland, het hoofd van de VN-werkgroep die de humanitaire operaties in Syrië coördineert. Het uitstellen van de evacuaties heeft al aan minstens zestien mensen het leven gekost. Het is dus een race tegen de klok om de zieken op tijd te repatriëren.

Aanvallen opgedreven

De evacuaties zijn het gevolg van lange onderhandelingen. De details van de afspraken tussen hulporganisaties en de regering van Assad zijn echter niet gekend. De Turkse president Erdogan had zondag al laten weten dat hij samen met Rusland, een bondgenoot van Syrië, mee zal helpen bij de evacuaties.

Die rebellenregio wordt al sinds 2013 belegerd door het Syrische leger. Sinds midden november heeft het regime bovendien de aanvallen op het oosten van dat gebied opgedreven. Ondertussen heerst er een humanitaire crisis. Er zijn verschillende gevallen van ondervoeding gemeld.