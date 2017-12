Rabbijnen, priesters en imams smeken samen Twitter om Trumps account te schrappen jv

Bron: The Independent 0 EPA 35 religieuze leiders hebben een brief ondertekend om Trumps communicatie via Twitter een halt toe te roepen. Rabbijnen, priesters en imams roepen samen de CEO van Twitter op om het account van de Amerikaanse president te schrappen. Eerder bepleitten onder meer ook Britse politici hetzelfde.

Twitter brengt de wereld in gevaar door het verspreiden van Trumps haatboodschappen, vinden de naar eigen zeggen "diep bezorgde" religieuze leiders, verenigd in het 'Interfaith Center' van New York City. Volgens hen gebruikt Trump Twitter als "een platform voor ophitsende en misleidende beelden die de vlam van op religie gebaseerde haat en vooroordelen aanwakkeren". Twitter moet zelf de verantwoordelijkheid voor dat machtige platform opnemen, schrijven ze, en "president Trump aan dezelfde gedragsregels over haatberichten onderwerpen als andere Twittergebruikers".

Volgens het 'Interfaith Center' breekt Trump constant die regels, maar krijgt hij een aparte behandeling, waarmee Twitter "een gebrek aan ethische consequentie vertoont met een zware prijs voor ons land". Twitter reageerde in het verleden al op dit soort kritiek door te stellen dat Trumps tweets "nieuwswaardig" zijn en dat ze daarom toegelaten worden.

De religieuze leiders beweren dat ze de gevolgen van die houding in het dagelijkse leven voelen, "gekrast in de deuren van de synagoge en uitgespuwd op vrouwen met een hoofddoek in de metro".