Raar maar waar: Noord-Koreaanse kernwapens zijn ook een beetje Belgisch FT

14u54

Bron: De Morgen 12 AP Kim Jong-un inspecteert een nieuwe waterstofbom die op een intercontinentale ballistische raket past. De kernwapens die Noord-Korea gebruikt, hebben een Belgisch tintje. Dat schrijft De Morgen vandaag. De fabriek waar plutonium wordt gemaakt en de techniek die er wordt gebruikt, doen hard denken aan een fabriek uit het Antwerpse Dessel. In Eurochemic werden tussen 1966 en 1974 splijtstoffen uit gebruikte kernbrandstof gerecycleerd.

Eurochemic was een internationaal samenwerkingsverband tussen dertien Europese lidstaten van de OESO. Het voerde acht jaar lang nucleair onderzoek uit en haalde nog bruikbare splijtstoffen uit gebruikte brandstof van kerncentrales. De fabriek in Dessel was een pilootfabriek, een wereldprimeur, want in tegenstelling tot de Amerikanen - die de techniek ook al hadden gebruikt bij het maken van hun atoombom op het Japanse Nagasaki - werden de plannen niet van de buitenwereld afgeschermd. Integendeel: de wetenschappers zagen er geen graten in om de kennis die ze vergaarden, te verspreiden.

Toen Frankrijk en Duitsland in 1974 uit het project stapten, werd de productie stopgezet. Later kwamen de gebouwen en installaties in handen van de Belgische overheid, die in 1986 besliste de hele site te ontmantelen. In 2014 waren de sanering en afbraak volledig achter de rug en schoot er van Eurochemic niets meer over.

REUTERS De nucleaire site in Noord-Korea waar plutonium gemaakt wordt voor kernwapens. Hier gebruiken ze de techniek die ook in de opwerkingsfabriek in ons land werd gebruikt.

Behalve dan een kopie van de fabriek en die staat blijkbaar in het Noord-Koreaanse Yongbyon. Daar werd onder gezag van Kim Jong-uns vader, Kim-Jong Il, eind de jaren 80 een nieuwe fabriek gebouwd waar men plutonium produceert voor kernwapens. Ze gebruiken er dezelfde techniek zoals in Eurochemic, Dessel. Dat werd onlangs toegegeven. "Dat het principe en het werkingsproces van de opwerkingsinstallatie in Yongbyon gestoeld zijn op die van Eurochemic is hoogstwaarschijnlijk, gezien de historische context", klinkt het bij Belgoprocess dat de ontmanteling van de site in ons land afrondde en het hele archief erfde.

Het regime in Pyongyang deed tussen 2006 en september 2017 zes succesvolle kernproeven, waarvan enkele met plutonium uit hun opwerkingsfabriek. Lange tijd vroeg men zich af waar de Noord-Koreanen de mosterd eigenlijk vandaan haalden. Tot wetenschapper Siegfried Hecker, van de Stanford University, in 2004 een eerste bezoek bracht aan Yongbyon. In een paper die in ons land lang onderbelicht bleef, schreef hij in 2010: “Zich baserend op buitenlandse ontwerpen kopieerde Noord-Korea het ontwerp van zijn opwerkingsfabriek op de Mol-Dessel-site in België."

Loslippig

En blijkt ook dat de Belgen iets te loslippig zijn geweest met hun plannen toen ze in de jaren 80 op een conferentie spraken met enkele Noord-Koreanen. Ze stonden er blijkbaar weinig bij stil dat het ontwerp gemakkelijk aan militaire doelen aangepast kon worden. En dat hebben die slimme Noord-Koreanen dan ook gedaan.

AP Wetenschapper Siegfried Hecker op bezoek in de fabriek in Yongbyon. Hij schreef in een academische paper dat de Noord-Koreanen zich hadden gebaseerd op de fabriek die een aantal jaren in het Belgische Mol-Dessel heeft gestaan.