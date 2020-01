Raadselachtig gas op Duitse luchthaven: 40 medewerkers behandeld voor klachten mvdb

18 januari 2020

22u36

Bron: AD.nl 0 Een nog onbekend gas heeft vanmiddag op de luchthaven van het Duitse Düsseldorf lichamelijke klachten veroorzaakt bij 40 medewerkers. Ze kregen irritaties aan ogen en ademhalingswegen. De politie onderzoekt de zaak.

De luchthavenmedewerkers werden ter plaatse aan hun gezondheidsklachten behandeld door hulpverleners. Geen van de slachtoffers hoefde te worden overgebracht naar het ziekenhuis.



Het incident vond plaats in de zogenoemde ‘Reismarkt’, het grootste reisbureau van Duitsland met ruim 40 reisaanbieders en adviseurs. De speciale reisafdeling bevindt zich op een tussenverdieping in het luchthavengebouw. Metingen detecteerden geen bepaalde stof in de lucht. ,,Tot nu toe kunnen we het opzettelijk spuiten van irriterend gas noch een technisch defect uitsluiten’’, verklaarde een woordvoerder tegenover Duitse media.

Reizigers ondervonden volgens een luchthavenwoordvoerder geen last van het gas, het vluchtverkeer evenmin.

