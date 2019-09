Raadsel voor Duitse artsen: 3 baby's zonder hand geboren op korte tijd Daimy Van den Eede

14 september 2019

11u08

Bron: ENEX, Rheinische Post 0 In de buurt van het Duitse Gelsenkirchen, nabij Essen, zijn tussen juni en nu drie baby’s geboren zonder hand. Momenteel tast men in het duister en heeft men nog geen oorzaak gevonden. De kinderen komen allemaal uit verschillende families zonder erfelijke banden. In het St. Mary’s Hospital in Gelsenkirchen worden ze nu verder onderzocht.

Eén tot twee procent van alle baby’s wordt geboren met een misvorming. Er loopt dan heel vroeg in de zwangerschap (tussen week 24 en 36) iets mis, bijvoorbeeld door een infectie of onder invloed van bepaalde medicijnen.

Andere gevallen

De aankondiging van het ziekenhuis heeft op z’n minst één ander geval aan het licht gebracht. In Datteln, op zo’n 25 kilometer van Gelsenkirchen, werd deze zomer ook een kind met een misvormd hand geboren. Het zou gaan om dezelfde soort misvorming als bij de drie andere baby’s. Men onderzoekt nu of er nog sprake is van andere gevallen.

