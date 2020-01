Raadsel van lijk zonder hoofd na 40 jaar deels opgelost Tom Tates

01 januari 2020

21u34

Bron: AD.nl 1 Wetenschappers hebben na 40 jaar eindelijk de identiteit achterhaald van een lichaam dat in 1979 zonder hoofd werd gevonden in een grot in de Amerikaanse plaats Dubois (Idaho). Het gaat om Joseph Henry Loveless: een op 3 december 1870 geboren man die in 1916 uit een gevangenis ontsnapte. Rest echter de prangende vraag: wie bracht Loveless om het leven?

Volgens de sheriff die bij het onderzoek betrokken was, is een inmiddels 87-jarige kleinzoon van Loveless recent op de hoogte gebracht van het feit dat zijn grootvader na lang speurwerk is geïdentificeerd. Sheriff Bart May benadrukt blij te zijn dat het raadsel rond het lijk in de grot eindelijk is opgelost. “Maar deze zaak kan helaas niet worden gesloten, omdat we nog niet weten wie deze man vermoordde”, vertelde hij aan The Guardian.

Het mysterie rond het onvolledige lichaam begon in 1979 toen een gezin historische speerpunten zocht in een grot vlakbij Dubois. Ze vonden in een ondiep graf de in jute gewikkelde restanten van een mens. Het lichaam bleek verre van compleet. Zo ontbraken het hoofd en andere lichaamsdelen. In 1991 werd bij toeval meer ontdekt tijdens een intensief onderzoek in de grot. Eerst een gemummificeerde hand, later een arm en twee benen, eveneens gewikkeld in jute, op geringe afstand van het graf.

Studenten van de Idaho State University, de FBI en wetenschappers van het Amerikaanse onderzoeksinstituut Smithsonian Institution gingen op zoek naar meer lichaamsdelen, maar die werden niet getraceerd. Wel werd ontdekt dat de man roodbruin haar had en rond de 40 jaar was toen hij overleed. Maar niemand wist wie de man, om het leven gebracht met een groot aantal messteken, zou kunnen zijn.

Uiteindelijk werd pas recent een dna-onderzoek voltooid. Vastgesteld werd dat het erfelijk materiaal van het lijk paste bij dat van afstammelingen van Europese pioniers die zich lang geleden in de Amerikaanse staat Utah vestigden. Maar dat leidde nog niet tot een match omdat één van de vermoedelijke familieleden van de man een strenggelovige man was die getrouwd was met vier vrouwen. Forensisch stamboomdeskundige Lee Bingham Redgrave daarover: “Er kon sprake zijn van honderden nakomelingen van deze Mormoonse polygamist.”

Vervalser

Uiteindelijk konden veel mogelijke nazaten van Loveless worden weggestreept en doken oude krantenberichten op over de moord op ene Agnes Octavia Caldwell Loveless. Zij kwam op 5 mei 1916 om het leven en was de tweede vrouw van Joseph Henry Loveless. Als dader werd in eerste instantie een persoon met de naam Walt Cairns aangewezen, maar de kinderen van het echtpaar Loveless vertelden later dat hun vader voor de moord was aangehouden. Lee Bingham Redgrave in The Guardian: “De heer Loveless gebruikte verschillende namen: zoals Walt Cairns en Charles Smith. Hij - een kruimeldief, verschoppeling en vervalser van geld - zat regelmatig in de cel, maar wist steeds op slinkse wijze te ontkomen.”

Loveless stond bekend als sluwe ontsnapper, zo is vast komen te staan. Zo zaagde hij ooit met een kartelmes de tralies van zijn cel door en wist hij een passerende trein te stoppen waarin hij vervolgens kon vluchten. Echt slim was Loveless niet, want hij liep regelmatig tegen de lamp. Waarschijnlijk ontsnapte hij op 18 mei 1916 uit de gevangenis waar hij vastzat voor de moord op zijn vrouw.

Wat er daarna met hem gebeurde, is nog onbekend. De bij het onderzoek betrokken specialisten hopen dat mensen die Loveless kenden, zich toch nog zullen melden. De kans daarop is echter nihil, omdat de man nu 149 jaar zou zijn geweest. Specialist Redgrave: “Onze hoop is dus gevestigd op mensen die hem herkennen op oude familiefoto's.” Ook die kans is uiterst klein, omdat het hoofd van de man nog steeds ontbreekt. Wel is een oud ogende compositietekening gemaakt van hoe Loveless er rond de tijd van de moord mogelijk uitzag.