Raadsel in VK: hoe en waar werd Brits koppel vergiftigd met zelfde zenuwgas als Skripals? Philippe Ghysens

05 juli 2018

15u09

Bron: Eigen berichtgeving, Daily Mail, New York Times 0 Vier maanden nadat de voormalige spion Sergei Skripal en zijn dochter vergiftigd werden met het zenuwgas novitsjok, heeft hetzelfde gif opnieuw twee slachtoffers gemaakt. Raapten Dawn Sturgess en Charlie Rowley een naald op die de daders weggooiden, of kwam het gif uit een peukje dat de vrouw vond en oprookte?

De Britse gemeente Salisbury is in lockdown: alle plaatsen waar Dawn Sturgess (44) en Charlie Rowley (45) afgelopen vrijdag geweest zijn, werden hermetisch afgesloten. De twee liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zaterdag gingen ze in shock en verloren het bewustzijn, enkele uren nadat ze in Salisbury geweest waren. Daar bezochten ze ook het park waar in maart Sergej Skripal, de voormalige Russische dubbelspion, en zijn dochter Julia bewusteloos op een bank werden gevonden.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN