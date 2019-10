Raad van Europa: “Migrantenkampen in Griekenland moeten dringend verbeteren”

31 oktober 2019

De situatie van migranten in kampen op de Griekse eilanden moet dringend verbeteren want ze is explosief en op de rand van catastrofaal, meldt de Commissaris voor de Rechten van de Mens Dunja Mijatovic na een vijfdaags bezoek. Die uitspraak doet ze op de dag dat het Griekse parlement over een controversieel wetsvoorstel stemt om de druk van het snelgroeiende aantal migranten en asielzoekers te verlichten.