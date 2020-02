Raad van Europa gekant tegen uitlevering Assange: “Beangstigend effect op persvrijheid” kv

20 februari 2020

19u35

Bron: Belga 1 De Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa heeft Groot-Brittannië opgeroepen om WikiLeaks-oprichter Julian Assange niet uit te leveren aan de Verenigde Staten door het potentiële negatieve effect op de persvrijheid.

De aanklacht van de VS tegen Assange roept vragen op over de bescherming van personen die schendingen van mensenrechten blootstellen, zegt Commissaris voor de Rechten van de Mens, Dunja Mijatovic. De Verenigde Staten hebben achttien aanklachten ingediend voor het delen van staatsgeheimen over militaire activiteiten van de VS in Irak en Afghanistan.

"De brede en vage aard van de beschuldigingen is verontrustend, aangezien het bij veel van die beschuldigingen gaat over de kernactiviteiten van onderzoeksjournalistiek in Europa en daarbuiten", aldus Mijatovic. De uitlevering zou volgens Mijatovic daarom "een beangstigend effect kunnen hebben op de persvrijheid" en zou uiteindelijk "de pers kunnen belemmeren bij het uitvoeren van diens taak als verspreider van informatie en publieke waakhond in democratische samenlevingen".

In het geval van uitlevering zou volgens de speciale VN-rapporteur voor foltering, Nils Melzner, de opsluiting in de Verenigde Staten en de straf die hem mogelijks zou worden opgelegd door de Amerikaanse rechtbanken "een risico op foltering of onmenselijke en vernederende behandeling" kunnen inhouden.

Het proces over een mogelijke uitlevering van WikiLeaks-oprichter Julian Assange door Groot-Brittannië aan de Verenigde Staten begint volgende week maandag in Londen. Assange riskeert 175 jaar cel.