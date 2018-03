Raad van Chinese overheid aan dames: "Wacht niet op mister perfect, mister ok is goed genoeg" jv

08 maart 2018

14u04

Bron: The Times 3 Chinese vrijgezellinnen krijgen van de overheid de raad om niet te wachten op hun ideale soulmate als man. Er is niks mis met een echtgenoot die "min of meer oké" is, luidt het advies. Ook China kampt met een snel vergrijzende bevolking en wil absoluut het geboortecijfer opkrikken. Vandaar.

"Het huwelijk is een proces van elkaar toelaten, en het is onmogelijk dat alles verloopt zoal jij het wil", klonk het in een editoriaal dat voor het eerst verscheen in de regionale overheidskrant Sichuan Daily en daarna overgenomen werd door het invloedrijkere People's Daily. "Wijzig je aanpak, keer terug naar de realiteit. Misschien zal niet alles perfect zijn, maar je zal zo wel een vol leven leiden."

Tot 2015 mochten Chinese koppels maar één kind op de wereld zetten. Meisjes kregen amper levenskansen omdat de voorkeur van eenkindgezinnen naar jongetjes ging. Gevolg was een duidelijke geslachtsongelijkheid, waarmee China vandaag nog altijd opgescheept zit. De komende 30 jaar verwacht het land maar liefst 30 miljoen nieuwe mannelijke vrijgezellen.

De mentaliteit is dat elke vrouw dan maar aan het huwelijk moet. De zogenaamde 'leftovers' (overschot) - Chinese celibataire vrouwen van eind de twintig - krijgen vaak het verwijt té kieskeurig te zijn. Volgens het editoriaal hebben ze "de liefde geïdealiseerd, wat ertoe leidde dat velen geen genoegen nemen met een 'min of meer oké' persoon". Deze Chinese wijsheid moet hen mee helpen overtuigen: "In staat zijn compromissen te sluiten over niet-principiële zaken is een teken van grootmoedigheid en tevredenheid".

In 2016 noteerde China 7 procent minder huwelijken en vorig jaar daalde het aantal geboortes met 630.000. Dat kan een gebrek aan arbeidskrachten met zich meebrengen, wat dan weer nefast is voor het betalen van de pensioenen. Het is de overheid dan ook menens om het geboortecijfer te doen stijgen. Sommige Chinese provincies geven subsidies voor huwelijken. Elders sponsor de overheid events om singles aan elkaar te koppelen.