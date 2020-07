Queen slaat 100-jarige oorlogsveteraan ‘Captain Tom’ tot ridder MDG

17 juli 2020

17u10

Bron: ANP 0 De Britten hebben een nieuwe nationale held. De Britse koningin Elizabeth heeft de Britse oorlogsveteraan Tom Moore, beter bekend als ‘Captain Tom’, tot ridder geslagen. De 100-jarige werd daarmee geëerd voor zijn inzamelingsactie tijdens de coronacrisis, waarmee hij tientallen miljoenen euro’s bijeenbracht voor de Britse gezondheidszorg.

Met de ceremonie hervatte Elizabeth haar officiële ontvangsten. De 94-jarige vorstin was maanden afgeschermd uit vrees voor een coronabesmetting. De ceremonie vond plaats op een veld bij kasteel Windsor. Op beelden is te zien dat de koningin de veteraan in het bijzijn van zijn familie op een schouder tikt met een zwaard. Dat wapen is volgens het paleis nog van haar vader George VI geweest.

‘Captain Tom’ liep eerder dit jaar rondjes in zijn tuin om geld in te zamelen en werd een nationale held. Zijn oorspronkelijke doel was om voor zijn honderdste verjaardag op 30 april 1.000 pond op te halen, maar het was op zijn verjaardag al 30 miljoen pond (33 miljoen euro). Vliegtuigen van de Britse luchtmacht vlogen toen over zijn huis en hij kreeg de eretitel van kolonel.

Hoge onderscheidingen als militair

Moore was zeven jaar lang militair en diende in de Tweede Wereldoorlog en in 1946 in Brits-Indië, Birma en Nederlands-Indië. Hij kreeg hoge onderscheidingen als militair. Na zijn wandelactie tekenden meer dan een miljoen mensen een petitie waarin werd opgeroepen om hem tot ridder te slaan.

Ook de koningin prees Moore voor zijn inzet. “Enorm bedankt voor het ongelofelijke bedrag dat u hebt opgehaald”, zei Elizabeth volgens de BBC. Moore zou op zijn beurt hebben opgemerkt dat het een heel bijzondere dag voor hem was.

Lees ook:

De eeuweling die 33 miljoen euro ophaalde met wandelingetjes in zijn tuin (+)

Britse oorlogsheld (99) wandelt met rollator bijna 15 miljoen euro bij elkaar voor zorgsector