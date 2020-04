Queen Elizabeth steekt Britten hart onder de riem: “We zullen deze crisis overwinnen” KVE

05 april 2020

22u00

Bron: ANP 0 De Britse koningin Elizabeth heeft haar volk zondagavond op televisie toegesproken vanwege de coronacrisis. De 93-jarige Queen stak de Britten een hart onder de riem en bedankte zorgverleners en de mensen die "thuis blijven om de kwetsbaren te beschermen". De opgenomen speech, waarvan al een deel door Buckingham Palace was vrijgegeven, was ook op radio en sociale media te volgen.



Elizabeth zei het volk toe te spreken in een tijd van "ontwrichting die voor sommigen veel verdriet veroorzaakt". Ook haalde ze de zware financiële gevolgen en de "enorme veranderingen" voor veel mensen aan.

"Samen pakken we deze ziekte aan en ik wil u geruststellen dat als we eensgezind en vastberaden blijven, we dit virus overwinnen." Verder zei Elizabeth te hopen dat iedereen "de komende jaren trots kan zijn op de manier waarop deze uitdaging is aangegaan". Elizabeth zei ook dat de coronacrisis zal laten zien dat de huidige generatie Britten net zo sterk is als voorgaande generaties.

De betere dagen zullen terugkeren. We gaan elkaar weer ontmoeten Koningin Elizabeth

Aan het eind van haar speech drukte Elizabeth het volk op het hart dat na de coronacrisis betere tijden zullen volgen. "De betere dagen zullen terugkeren. We zullen weer bij onze vrienden zijn, we zullen weer bij onze families zijn. We gaan elkaar weer ontmoeten. Maar voor nu stuur ik mijn dank en warme wensen naar jullie allemaal."

Het gebeurt niet vaak dat de Queen, die al 68 jaar regeert, het volk toespreekt. Afgezien van de jaarlijkse kersttoespraak kwam dat pas vier keer eerder voor. Dat gebeurde tijdens de Golfoorlog in 1991, bij het overlijden van prinses Diana (1997) en Elizabeth's moeder (2002) en tijdens haar diamanten jubileum in 2012.

In Groot-Brittannië zijn vooralsnog bijna 48.000 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Bijna 5.000 mensen stierven aan de gevolgen.

