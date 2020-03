Quarantainedrama in Italië: student tandheelkunde doodt vriendin die geneeskunde studeerde na ruzie KVDS

31 maart 2020

16u44 70 “Kom snel, ik heb haar vermoord.” Die verontrustende oproep liep vanmorgen binnen bij de politie van het Siciliaanse kustplaatsje Furci Siculo. Hij bleek afkomstig van de 28-jarige student tandheelkunde Antonio De Pace. Even daarvoor had die zijn vriendin Lorena Quaranta (27) gewurgd.

Volgens een reconstructie van de politie zouden de twee een hoogoplopende ruzie gehad hebben in hun appartement. De Pace zou zijn vriendin daarop bij de keel gegrepen en gewurgd hebben.

Hulpdiensten

Nadat hij de politie had gebeld, probeerde hij uit het leven te stappen. De hulpdiensten waren echter snel ter plaatse en konden de man nog redden. Hij is niet in levensgevaar.



Het koppel was al enkele jaren samen. De Pace was verpleger en studeerde sinds vorig jaar tandheelkunde aan de universiteit van Messina. Lorena Quaranta studeerde aan diezelfde universiteit voor arts. De rector van de betrokken universiteit spreekt in de Italiaanse krant La Repubblica van een “quarantainedrama”. “Experts waarschuwden al dat verplicht samenleven familiale conflicten kan versterken”, aldus Salvatore Cuzzocrea.



Op sociale media is te zien dat Lorena een gepassioneerde studente was. Vrijdag deelde ze nog vol verontwaardiging een artikel van de Italiaans krant Corriere della Sera, waarin verslag uitgebracht werd over de dood van tientallen dokters die zonder het noodzakelijke beschermingsmateriaal hadden moeten strijden tegen het nieuwe coronavirus.

Respect

“Nu meer dan ooit moeten we verantwoordelijkheid en liefde voor het leven tonen”, deed ze eerder deze maand een oproep om de quarantainemaatregelen in Italië goed na te leven. “Toon respect voor jezelf, je familie en je land. En denk aan degenen die elke dag de baan op gaan om voor onze zieken te zorgen. Laten we verenigd blijven. Iedereen in zijn eigen woning. Laat ons proberen te vermijden dat de volgende zieke wijzelf of onze geliefden zijn.”

Net als op de Facebookpagina van Antonio De Pace zijn er bij Lorena heel wat foto’s te zien van het schijnbaar perfecte koppel. Op Nieuwjaar postte ze nog een beeld van hen terwijl ze aan het feesten waren. Daarbij schreef ze een liefdesbetuiging aan haar vriend. “Ik hou van mensen die een beetje gek zijn”, staat er te lezen. “De onverwachte knuffels, de spontane gebaren en het overvloedige gelach. Mensen die je attenties geven. Die je dronken maken van emotie. En die je besmetten met hun vreugde. Ik hou van elke seconde en elk jaar dat ik bij jou ben.”

De Facebookpagina van de jonge vrouw wordt vandaag overstelpt met rouwberichten. Op die van haar vriend worden haatberichten gepost. Het Openbaar Ministerie is intussen een onderzoek gestart en De Pace is verhoord.

Bezorgdheid

De moord veroorzaakt bezorgdheid over vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld en nu door de lockdown verplicht thuis zitten met hun partner. Afgelopen weekend werd in het Verenigd Koninkrijk ook al een vrouw gedood door haar partner en ook daar werd naar de quarantainemaatregelen gewezen.

De voorzitter van de feminicidecommissie in de Italiaanse Senaat, Valeria Valente, klaagde “de zoveelste vrouwenmoord aan in een woning, waar de coronacrisis ons verplicht binnen te blijven”. “Vraag aan de persoon die u pijn zou kunnen doen om weg te gaan en ga in het slechtste geval zelf weg en neem uw kinderen mee”, zei ze. Valente herhaalde ook dat er een noodnummer bestaat voor mensen die in dergelijke situatie zitten.

Minister voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen en voor het Gezin Elena Bonetti benadrukte vorige week nog dat het nodig is om vluchthuizen te voorzien voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld en door de lockdownmaatregelen verplicht thuis zitten met hun gewelddadige partner.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of online op www.zelfmoord1813.be

