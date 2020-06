Quarantaine voor bewoners flatgebouw Duitsland opgeheven YV

26 juni 2020

12u03

Bron: ANP 0 De autoriteiten in het Duitse Göttingen hebben de quarantaine opgeheven van de ongeveer 700 bewoners van een flat in de stad in Nedersaksen. De bewoners gingen een week geleden gezamenlijk in isolatie toen 120 mensen uit het pand besmet bleken met het coronavirus.

De quarantaine is opgeheven nadat uit 600 tweede coronatests vier positieve gevallen werden ontdekt. Mensen die als individueel geval in quarantaine waren, blijven geïsoleerd.

Het gaat om een flatgebouw van achttien verdiepingen aan de noordelijke rand van de binnenstad waar al eerder een corona-uitbraak was geweest. Volgens de autoriteiten hebben leden van meerdere huishoudens tijdens privéfeesten in mei de hygiëne- en afstandsregels overtreden.

(Lees hieronder verder)

De afzondering van de flat verliep niet zonder slag of stoot. De politie had afgelopen weekend de grootste moeite om de bewoners binnen te houden. Zaterdag probeerden ongeveer honderd bewoners uit te breken. Ze probeerden door het hek te komen dat rond het pand was neergezet en raakten daarbij slaags met de politie. Enkele politiemensen raakten daardoor gewond. De politie werd bekogeld met stukken metaal en vuurwerk.



