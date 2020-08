Quarantaine voor Belgen die naar Slovakije reizen TT

28 augustus 2020

14u32

Bron: Belga 0 Wie naar Slovakije reist moet vanaf volgende week tien dagen in zelfisolatie gaan. De Slovaakse overheid heeft België en andere Europese landen toegevoegd aan de lijst met risicogebieden, waar vanaf 1 september strengere regels voor gelden.

Naast België vallen ook Nederland, Spanje, Frankrijk, Malta en Kroatië onder het strengere regime. De isolatieplicht zal gelden voor mensen die in de twee weken voor hun aankomst in Slovakije in een van die landen zijn geweest. Reizigers mogen hun zelfisolatie na enkele dagen ook vervroegd beëindigen, mits ze zich laten testen op het virus en niet besmet blijken te zijn.

Het Slovaakse ministerie van Volksgezondheid heeft vanwege de coronacrisis ook een reiswaarschuwing uitgevaardigd voor sommige Europese gebieden. Het gaat onder meer om de Tsjechische hoofdstad Praag, de Oostenrijkse hoofdstad Wenen en delen van het Verenigd Koninkrijk.



Slovakije scherpt ook de binnenlandse maatregelen aan die verspreiding van het besmettelijke virus moeten voorkomen. Er komen strengere regels voor evenementen en scholieren moeten aan het begin van het schooljaar mondmaskers dragen. Er gold al een mondmaskerplicht in winkels, openbare gebouwen en het openbaar vervoer.

