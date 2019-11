Qatar zet cruiseschepen in als drijvende hotels tijdens WK 2022 kg

20 november 2019

13u41

Bron: MSC Cruises, Reuters, The Guardian 0 Voetbalfans die in 2022 afzakken naar Qatar om het WK bij te wonen, kunnen blijven overnachten op het water. Qatar chartert twee luxueuze cruiseschepen van MSC Cruises om een deel van de ruim miljoen verwachte bezoekers op te vangen. De drijvende hotels tellen in totaal 4.000 cabines.

De cruiseschepen – de MSC Europa en de MSC Poesia – zullen in 2022 aanmeren aan de haven van Doha, de hoofdstad van Qatar. Beiden zouden een behoorlijk luxueus verblijf aanbieden. Zo beschikt de MSC Poesia over een drie zwembaden (waarvan één met bioscoopscherm), bubbelbaden, een casino, een wellnesscentrum, een tennisbaan, basketbalveld en een speelruimte. De MSC Europa is op dit moment nog onder constructie in Frankrijk, maar wordt tegen 2022 opgeleverd.

Het is niet duidelijk hoeveel een verblijf op de luxeschepen zal kosten. De prijzen voor een cruise op de MSC Poesia starten bij enkele honderden euro’s en lopen op tot ruim 2.000 euro per persoon. De schepen blijven gedurende het WK overigens aangemeerd in de haven. Een echte cruise zit er dus niet in.



Supporters die op de cruiseschepen verblijven, zullen met shuttlebussen naar stadions, fanzones en andere attracties worden gebracht, aldus een persbericht van MSC Cruises. Het is niet bekend of er aan boord alcohol wordt aangeboden. Alcohol is in Qatar slechts op enkele plaatsen te verkrijgen.

Extra ruimte

De extra ruimte die de cruiseschepen bieden zal broodnodig zijn om de miljoen verwachte bezoekers op te vangen. Qatar zelf telt amper 2,7 miljoen bewoners, wat eerder al vragen deed rijzen over de beschikbare hotelkamers. Buiten de cruiseschepen wordt ook gekeken naar appartementen en ‘fandorpen’ in de woestijn om de mensenmassa onder te brengen, meldt Reuters.