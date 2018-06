Qatar streeft naar lidmaatschap van de NAVO bvb

06 juni 2018

10u52

Bron: Belga 0 De Qatarese minister van Defensie heeft aangekondigd dat het land aan de Perzische Golf, op lange termijn, de ambitie heeft om bij de NAVO aan te sluiten. Dat zei Khalid bin Mohammad Al Attiyah naar aanleiding van de eerste verjaardag van de crisis tussen Qatar en zijn Arabische buren.

"Qatar is, als het aankomt op de kwaliteit van bewapening, een van de belangrijkste landen in de regio geworden", aldus Al Attiyah in het magazine van het defensieministerie, Altalaya. "We zijn een belangrijke bondgenoot van de NAVO. De ambitie is een volwaardig lid te worden als ons partnerschap met de NAVO zich verder ontwikkelt en onze visie duidelijk is."

Al Attiyah verheugde zich over de groeiende relaties met de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Hij stelde voor dat Doha "NAVO-eenheden of een van haar gespecialiseerde centra" zou kunnen verwelkomen. Qatar stelt een belangrijke luchtmachtbasis al ter beschikking aan de Amerikanen.

Exact een jaar geleden verbraken Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte plots alle banden met Qatar. Ze beschuldigden Qatar ervan "terrorisme te financieren". De enige grens die Qatar over land heeft, die met Saoedi-Arabië, werd gesloten, Qatar Airways werd de toegang tot het luchtruim van zijn buren verboden en de vier landen stuurden Qatarezen het land uit.

Ondanks alle diplomatieke inspanningen blijft de crisis onopgelost, wat leidt tot destabilisering van de regio.