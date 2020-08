Qatar schaft Kafalasysteem af en voert minimumloon in HLA

30 augustus 2020

18u21

Bron: Belga 0 Qatar heeft het Kafalasysteem afgeschaft en een minimumloon ingevoerd in het kader van belangrijke wijzigingen van de arbeidsmarkt, zo heeft de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zondag meegedeeld.

ILO (International Labour Organization ) zei in de mededeling dat gastarbeiders in de Golfstaat niet langer de toestemming moeten krijgen van hun werkgever om van werk te veranderen, een systeem dat bekendstaat als Kafala, Arabisch voor beschermheerschap. Gastarbeiders kunnen voortaan voor het einde van hun contract van werk veranderen zonder een certificaat van hun werkgever, aldus ILO.

230 euro

Het land voerde ook een minimumloon van 1.000 riyal in (ongeveer 230 euro), waarmee Qatar het eerste land in de regio wordt met een minimumloon. Het minimumloon zal voor alle werknemers van alle nationaliteiten en in alle sectoren gelden, ook voor huishoudpersoneel.



Werkgevers moeten er voor zorgen dat hun personeel degelijk gehuisvest en gevoed wordt, zo niet moeten ze 300 en 500 riyal (zo’n 70 en 110 euro) betalen voor de kosten van voeding en onderdak. "Met deze veranderingen komt Qatar een belofte na die arbeiders meer vrijheid en bescherming zal geven en werkgevers meer keuze", zei Guy Ryder, algemeen directeur van ILO.

Qatar is gastland van het FIFA wereldkampioenschap voetbal 2022. Volgens mensenrechtenorganisaties werden bij de infrastructuurwerken voor het wereldkampioen arbeidsmigranten uitgebuit.