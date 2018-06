Qatar klaagt Emiraten aan voor racisme IB

12 juni 2018

02u30

Bron: ANP 0 Qatar heeft een klacht ingediend bij het Internationaal Hof van Justitie tegen de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten zouden het VN-verdrag dat raciale discriminatie verbiedt hebben overtreden.

De Verenigde Arabische Emiraten verbraken vorig jaar de diplomatieke en economische banden met Qatar. Onder meer vanwege vermeende Qatarese steun aan internationaal terrorisme en te nauwe banden met het sjiitische Iran. Samen met Egypte, Saudi-Arabië en Bahrein eisten de Emiraten dat Qatar onder meer de steun aan Iran zou intrekken en het tv-station Al-Jazeera zou opheffen.

Het sluiten van lokale afdelingen van Al-Jazeera in de Emiraten is een van de punten waarover Qatar nu klaagt bij het Hof. Daarnaast worden Qatari's in de Emiraten beperkt in hun vrijheid van meningsuiting en wordt er aangezet tot haat tegen hen, betoogt Qatar.