Qassem Soleimani als martelaar begraven in geboortestad Kerman HLA

08 januari 2020

18u04

Bron: Belga 0 De Iraanse generaal Qassem Soleimani, die bij een Amerikaanse raketaanval werd gedood, is vandaag met een dag vertraging begraven op de ‘martelaarsafdeling’ van de begraafplaats in zijn geboortestad Kerman in het zuidoosten van het land. Gisteren werden meer dan vijftig mensen vertrappeld in de mensenmassa op de rouwstoet.

Soleimani, die nu in Iran als martelaar vereerd wordt, werd donderdagnacht in de Iraakse hoofdstad Bagdad door een Amerikaanse drone gedood. Bij gedrang in de mensenmassa op de trouwstoet kwamen gisteren tientallen mensen om het leven.

Als vergelding voor de dood van de generaal viel Iran dinsdagnacht steunpunten ten westen van Bagdad en in het noordelijk gelegen Erbil aan die door het Amerikaanse leger gebruikt worden. De aanvallen werden op hetzelfde tijdstip uitgevoerd als de Amerikaanse aanval op Soleimani in Bagdad, zei een woordvoerder van de Iraanse Revolutionaire Garde.