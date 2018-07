Pussy Riot-activistes meteen na vrijlating weer opgepakt kv

31 juli 2018

01u18

Bron: Belga 0 Vier leden van de politieke punkgroep Pussy Riot, die het veld opliepen tijdens de finale van het WK voetbal in Moskou, zijn maandag vrijgelaten maar onmiddellijk weer opgesloten. Dat maakte de groep bekend.

Op Facebook zegt de groep dat de politie de vier oppakte toen ze vrijgelaten werden uit de gevangenis van Moskou, waar ze vijftien dagen verbleven omdat ze de wedstrijd hadden verstoord. De reden voor hun nieuwe arrestatie is onduidelijk, maar de groep zegt dat ze beschuldigd worden van het organiseren van publieke evenementen zonder voorafgaandelijke verwittiging. Ze riskeren boetes en opnieuw tien dagen in de cel.

Een Russische regeringsbron bevestigde hun opsluiting, maar gaf er geen reden voor, zegt nieuwsagentschap TASS.

De Pussy Riot-activistes liepen het veld op in Moskou in politie-uniformen. Ze protesteerden zo tegen de detentie in Rusland van de Oekraïense filmregisseur Oleg Sentsov, die beschuldigd wordt van terrorisme.

