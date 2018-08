Pussy Riot-activisten die WK-finale verstoorden, plots vrijgelaten in Rusland KVE

01 augustus 2018

11u43

Bron: Belga 0 De vier gearresteerde Pussy Riot-activisten, die tijdens de finale van het WK voetbal het veld bestormden in politie-uniformen, zijn vandaag verrassend vrijgelaten. De activisten werden op vrije voeten gesteld, maar een tweede proces tegen hen is nog hangende. Dat deelde Pussy Riot dinsdagnacht in Moskou mee. Een rechtbank weigerde in te gaan op hun verzoek om het geding tegen de vier nog deze week te openen.

Omdat de vier tijdens de WK-finale Frankrijk-Kroatië van half juli het veld waren opgelopen, werden ze wegens de verstoring van de openbare orde tijdens een evenement tot 15 dagen cel veroordeeld. Maandag werden ze na afloop van hun straf onmiddellijk weer in hechtenis genomen en brachten de dag door in een politiecel.

In de tweede procedure gaat hem om een andere paragraaf van het strafwetboek: het organiseren en houden van een publieke, onaangekondigde vertoning. Daar riskeren ze weer een meerdaags verblijf in de cel voor. De activisten zouden dan twee keer veroordeeld worden voor dezelfde feiten, luidt de kritiek van Pussy Riot. De actievoerders willen meer politieke concurrentie in Rusland en de vrijlating van politieke gevangenen.