Pure chaos door massaal protest van separatisten in Catalonië: zeker 50 gewonden KVDS

14 oktober 2019

21u27

Bron: Belga, Reuters, AFP, ANP 20 Buitenland In Catalonië is massaal protest uitgebroken nadat het Spaanse Hooggerechtshof zware celstraffen uitsprak voor twaalf voormalige leiders uit de regering van de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont. Tegen Puigdemont zelf werd een nieuw aanhoudingsbevel uitgevaardigd. In Barcelona werden heel wat straten, pleinen en toegangswegen afgesloten. Op de luchthaven kwam het tot botsingen tussen duizenden pro-onafhankelijkheidsactivisten en de politie. Daarbij zouden zeker 50 gewonden geteld zijn.

Demonstranten probeerden om delen van de luchthaven lam te leggen en toegangswegen te blokkeren. De politie was massaal aanwezig en liet alleen mensen met een instapkaart door. Tsunami Democratic verspreidde via de berichtenapp Telegram echter valse boardingpasses, wat leidde tot een enorme chaos bij de controles.

Vluchten

Om de demonstranten te verhinderen de luchthaven te bereiken werden de trein- en autoverbindingen naar de luchthaven stilgelegd, maar daardoor raakten ook reizigers en luchthavenpersoneel niet op hun bestemming. Dozijnen vluchten moesten worden geschrapt en talrijke andere vertrokken van El Prat met vertraging.





Uiteindelijk besloot de politie te chargeren in een poging het vliegveld weer toegankelijk te maken. Bij die acties zouden zeker 50 gewonden gevallen zijn. De politie heeft betogers uit een luchthavengebouw van het vliegveld verdreven, maar buiten bleef een groeiend aantal demonstranten aanwezig. (lees hieronder verder)

‘s Avonds verzamelden duizenden Catalanen zich ook op Plaça Sant Jaume in Barcelona voor het hoofdkantoor van de regionale regering. De hele dag waren er ook protesten op talloze straten en pleinen. In Girona is dan weer het spoorverkeer geblokkeerd, aldus de Spaanse spoorwegmaatschappij Renfe.

Er wordt ook actie gevoerd in de Spaanse hoofdstad Madrid. Betogers zijn met mogelijk meer dan duizend auto’s naar het vliegveld Barajas-Adolfo Suárez gereden om het verkeer te hinderen. Het gaat volgens Spaanse media om protest van de Catalaanse separatistische actiegroep Tsunami Democrático (Democratische Tsunami). (lees hieronder verder)

Ook in ons land werd actie gevoerd. Meer dan honderd Catalanen protesteerden maandagavond in Brussel voor de ambassade van Spanje. Ze brachten Catalaanse vlaggen mee en lieten zich duidelijk horen. Ze scandeerden in het Catalaans dat Spanje een fascistische staat is en de veroordeelde Catalanen meteen vrijgelaten moeten worden. Uit protest zongen ze ook samen het Catalaanse volkslied.

De toenmalige Catalaanse regering organiseerde op 1 oktober 2017 een onafhankelijkheidsreferendum, dat door Spanje werd verboden. De regering zette toch door en riep eind oktober de onafhankelijkheid van de regio uit nadat 90 procent van de deelnemers voor hadden gestemd. Tegenstanders van het referendum waren echter in grote meerderheid thuisgebleven: de opkomst lag op slechts 43 procent. Premier Puigdemont ontvluchtte na het uitroepen van de onafhankelijkheid zijn regio samen met een aantal ministers, de andere regeringsleden werden gearresteerd en opgesloten in afwachting van hun proces. Puigdemont verblijft nu in België.