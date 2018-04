Pupilvernauwing, braken en verstoord centraal zenuwstelsel: "Zo goed als zeker ook sarin gebruikt in Douma" lva

15 april 2018

01u36

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten vermoeden dat het Syrische leger niet alleen chloorgas maar ook sarin heeft gebruikt op 7 april in Douma nabij Damascus. Dat zegt een verantwoordelijke van de Amerikaanse regering zaterdag.

"Op basis van de beschikbare informatie is het duidelijker dat chloorgas is gebruikt, maar we hebben significante informatie dat er ook gebruikgemaakt is van sarin", zei de verantwoordelijke anoniem. Sarin is een krachtiger zenuwgas, dat een jaar geleden gebruikt werd in Khan Sheikhoun, een aanval die ook al een Amerikaanse reactie uitlokte.

De Amerikaanse verantwoordelijke zegt dat analyse van de beelden in Douma doet uitschijnen dat sarin is gebruikt, een verboden chemisch wapen. Ook de "symptomen die dokters, ngo's en andere bronnen beschrijven" doen daaraan denken.

"Ze spreken van pupilvernauwing, braken en een verstoord centraal zenuwstelsel", zegt de verantwoordelijke. "Dat zijn geen symptomen van chloorgas. Ze zijn veroorzaakt door zenuwgas."

"De symptomen, maar ook de tientallen doden en honderden gewonden doen denken aan sarin. Dat is een veel efficiënter wapen", zegt de verantwoordelijke.

Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) moet in Douma onderzoeken welke wapens exact zijn gebruikt. Een schuldige aanwijzen, behoort niet tot de opdracht van de onderzoekers.

Precisieaanvallen

De Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië voerden vrijdagnacht aanvallen uit op faciliteiten voor de productie en opslag van chemische wapens van het regime van machthebber Bashar al-Assad. Het ging om een vergelding voor een chemische aanval die zeker veertig doden eisten volgens hulpverleners ter plaatse. Damascus ontkent.