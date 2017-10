Puigdemonts interne tegenstander maakt aanspraak op opvolging KVE

13u17

Bron: Belga 0 AFP Santi Vila Na de aanklacht tegen de afgezette Catalaanse minister-president Puigdemont wint de gematigde vleugel binnen zijn partij PDeCat aan gewicht. De Catalaanse minister van Ondernemen Santi Vila werd vandaag als topkandidaat voor de regionale verkiezingen van 21 december genoemd. Hij is vanuit een gematigde positie voor onafhankelijkheid, zei Vila aan de radiozender RAC-1.

Santi Vila trad vorig weekend af als minister. Het zinde hem niet dat Puigdemont aan de afscheuringsplannen vasthield in plaats van een compromis met de regering in Madrid te zoeken.



De centrale regering van Spanje had Catalonië als reactie op de onafhankelijkheidsverklaring rechtstreeks onder haar bestuur geplaatst en voor december nieuwe verkiezingen uitgeschreven.



Maandag liet de separatistische partij PDeCat verstaan dat ze de beslissing van Madrid accepteerde door aan te kondigen dat ze aan de verkiezingen zal deelnemen.



Puigdemont had zaterdag nog tot "vreedzaam verzet" opgeroepen, en was dan naar België afgereisd. De overdracht van de controle aan de centrale regering verliep zonder incidenten, en ook protesten in Catalonië bleven uit.



De secretaris-generaal van PDeCat, Marta Pascal, erkende ondertussen dat de voorbije dagen fouten waren gemaakt. Men had zich het afscheuringsproces eenvoudiger voorgesteld, zei ze op de Catalaanse tv-zender TV-3. "We hebben gedaan wat we moesten doen". Maar als internationale erkenning uitblijft en de lokale politie Mossos de bevelen van de centrale regering moet opvolgen, komt de ontnuchtering. "We hebben ons iets als heel eenvoudig voorgesteld dat wellicht niet zo eenvoudig is - maar het was mogelijk", zei Pascal.





