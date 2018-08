Puigdemonts eerste reis sinds terugtrekking van zijn aanhoudingsbevel: verrassingsbezoek aan Schotland AW

24 augustus 2018

21u43

Bron: Belga 0 De vroegere Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is vandaag aankomen in het Schotse Edinburgh voor een verrassingsbezoek. Zondag neemt hij deel aan het "Beyond Borders"-festival. Het is Puigdemonts eerste reis naar het buitenland sinds hij eind juli terugkeerde naar België en nadat het Spaanse gerecht een Europees aanhoudingsbevel tegen hem introk.

De site van het evenement kondigde vandaag nog de komst van de huidige Catalaanse regeringsleider Quim Torra aan, maar dat werd in de loop van de avond aangepast. Torra staat heel dicht bij Puigdemont.



Na het referendum van eind oktober vorig jaar vluchtte Puigdemont naar België. In maart werd hij, op de terugweg van Finland, opgepakt door de Duitse politie. De Duitse rechter besliste vier maanden later echter om Puigdemont enkel uit te leveren aan Spanje voor misbruik van overheidsgeld, en niet voor rebellie. Spanje trok daarop het aanhoudingsbevel in. Sindsdien kan hij zich vrij verplaatsen, behalve in Spanje, waar hij meteen opgepakt kan worden.

Bij zijn terugkeer naar België kondigde Puigdemont al aan dat hij vanuit België zijn reis door Europa zal verderzetten. "Ik zal tot in de verste uithoek van Europa reizen om de rechtvaardige zaak van het Catalaanse volk te verdedigen. Mijn reis gaat door tot alle politieke gevangenen vrijgelaten zijn en het Catalaanse volk haar recht op zelfbeschikking kan uitoefenen zonder te moeten vrezen voor geweld."