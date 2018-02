Puigdemont woont actie in Leuven bij naar aanleiding van 100 dagen ballingschap TT/HR

06 februari 2018

18u04

Bron: Belga 6 De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont heeft dinsdagavond in Leuven een protestbijeenkomst bijgewoond van Assemblea Nacional Catalana (ANC) en Omnium. Een honderdtal Catalanen kwam er bijeen omdat Puigdemont en vier van zijn voormalige ministers nu al 100 dagen in ballingschap zijn in België.

Een honderdtal Catalanen en een tiental Spaanse cameraploegen waren tussen 19.30 uur en 20 uur aanwezig op de protestdemonstratie op de pui van het Leuvense stadhuis. Verschillende toonden de slogan 'Human rights'.

Volgens de beide organisaties zijn de Catalaanse leiders die in Spanje worden vastgehouden "politieke gevangenen wier enige misdaad het was het stemrecht van mensen te verdedigen". "Het is een schande voor de democratie. Ze moeten onmiddellijk worden vrijgelaten". Ook Puigdemont en zijn ministers moeten naar Catalonië kunnen terugkeren zonder vrees om opgepakt te worden."

Tijdens de protestactie werd onder meer het lied 'de Zang van de vogel' gespeeld door twee in Leuven wonende Catalanen. In een korte toespraak wees Puigdemont erop dat het een lied van vrede is. "Ook het Catalaanse volk wil op een weliswaar vastberaden maar steeds vredevolle manier zijn eigen toekomst bepalen", aldus de Catalaanse leider. Ook hij bestempelde de opsluiting van de Catalaanse leiders in Spanje als "totaal onbillijk". "Ze zitten in voorarrest, maar er is aan geen enkele wettelijke voorwaarde voor opsluiting in voorarrest voldaan", aldus Puigdemont.

Puigdemont en zijn Catalaanse ministers verzamelden in Leuven nav hun 100 dagen ballingschap. pic.twitter.com/EyeG7y4z45 Wouter Florizoone(@ wflorizoone) link

El president @KRLS a la Grote Markt de Leuven, a l’acte pels 100 dies d’exili del govern de la Generalitat a Bèlgica @catalan_gov @JuntsXCat #ExilisMaiMés #LlibertatPresosPolítics #FreeCatalanPoliticalPrisoners pic.twitter.com/EUql6fSPvo Joan Maria Piqué ‏ن(@ joanmariapique) link