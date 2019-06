Puigdemont wil zijn zetel in het Europees parlement jv

03 juni 2019

22u08

De in België in ballingschap levende Catalaanse separatistische leider Carles Puigdemont heeft gezegd dat hij op een legale weg zijn zetel in het Europees Parlement (EP) wil innemen. Bij de recente Europese verkiezingen veroverde Puigdemont een zetel in het EP. Maar hij en een andere verkozene mogen er niet op plaatsnemen.

"Wij zullen onze weg bewandelen om onze rechten af te dwingen. En wij zullen winnen", zei Puigdemont op een politieke bijeenkomst in de Duitse havenstad Hamburg.

Hij heeft er vertrouwden in dat hij begin juli de inaugurale zitting van de Europese volksvertegenwoordiging zal bijwonen. Hoe hij dat meent te bewerkstelligen, verduidelijkte hij niet.

Puigdemont was lijsttrekker voor JuntsxCat/LLiures per Europa alliance (Verenigd voor Catalonië/Vrij voor Europa) dat bij de Europese stembusslag 4,64 procent van de stemmen in Spanje en twee zetels bemachtigde.

Europa moet zijn kiezers en hun beslissingen eerbiedigen, zei Puigdemont. "De Europese democratie is aan een test toe om te zien of de wil van het volk heerst".

Nog volgens de afgezette Catalaanse minister-president is de crisis in Catalonië een "Europese kwestie" die Europa politiek kan oplossen.