Puigdemont wil terugkeren naar België na afhandeling Duitse procedure TTR

07 april 2018

12u50

Bron: Belga 9 De gewezen Catalaanse minister-president is van plan om terug te keren naar België van zodra de gerechtelijke procedure in Duitsland is afgerond. Dat heeft hij vandaag verklaard tijdens een persconferentie in Berlijn.

De 55-jarige Puigdemont werd op 25 maart, op basis van een Europees aanhoudingsbevel van Spanje, opgepakt nadat hij met de wagen de Deens-Duitse grens was overgestoken. Puigdemont was toen onderweg van Finland naar ons land, waar hij in ballingschap verblijft. Gisteren werd hij vrijgelaten uit de gevangenis, maar hij moet wel in Duitsland blijven tot de gerechtelijke instanties in dat land zich ten gronde uitgesproken hebben over zijn mogelijke overlevering aan Spanje.

Zolang die gerechtelijke procedure aan de gang is, zal Puigdemont in Duitsland blijven, zo maakte hij vandaag duidelijk. Maar wanneer de uitspraak in zijn voordeel uitvalt, is hij van plan om terug te keren naar België. Puigdemont wil "zijn activiteiten in ballingschap" in ons land hervatten.

