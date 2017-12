Puigdemont wil praten met Rajoy maar die weigert TT & FT

12u53

Bron: Belga, La Vanguardia 0 EPA De afgezette premier Carles Puigdemont, die gisteren met zijn partij Junts per Catalunya de grootste separatistische partij van Catalonië werd, is bereid de Spaanse premier Mariano Rajoy in een Europese lidstaat te ontmoeten voor een dialoog. Zelf kan hij niet naar Spanje omdat hij daar meteen opgepakt zal worden. Rajoy heeft geen zin in een gesprek, maar wil wel praten met de nieuwe leiders in Catalonië.

Puigdemont eiste gisteravond al de overwinning van de Catalaanse regioverkiezingen op, die volgens hem zijn uitgedraaid op een fiasco voor Rajoy en zijn partij. De Partido Popular haalde gisteren amper drie zetels bij de verkiezingen, en het separatistische blok van Puigdemonts Junts per Catalunya, ERC en CUP haalde opnieuw een absolute meerderheid.

Volgens de Catalaan moet Rajoy het resultaat van de democratische verkiezingen eerbiedigen, temeer omdat de Spaanse regering ze zelf uitschreef nadat ze Puigdemonts regering had afgezet. "Catalonië wil onafhankelijk worden, dat is de wens van het volk", betoogde Puigdemont. "We moeten een politieke oplossing voor de crisis vinden."

"Wij hebben gewonnen met hun spelregels, met meer stemmen pro onafhankelijkheid dan op 1 oktober (tijdens het illegaal verklaarde onafhankelijkheidsreferendum, red.) en dat terwijl er volgen hen toen mensen twee of drie keer gestemd hebben."

Puigdemonts partij werd de tweede grootste bij de verkiezingen in Catalonië. Het Madridgezinde Ciudadanos/Ciutadans werd de grootste, maar de drie partijen die onafhankelijkheid nastreven, behaalden samen een nipte meerderheid met 70 zetels in het 135 zetels tellende Catalaanse parlement.

REUTERS Spaans premier Mariano Rajoy.

"Het Spaanse recept werkt duidelijk niet en we moeten andere oplossingen vinden", aldus Puigdemont, die Rajoy opriep met hem in dialoog te gaan. "Als we een akkoord vinden en we houden een referendum waarbij 'neen' het haalt, zullen we dat accepteren. Maar als 'ja' het haalt, zal de Spaanse staat dan bereid zijn het resultaat te aanvaarden?"

Intussen heeft Rajoy een persconferentie gegeven waarin hij zegt met Catalonië in dialoog te willen gaan, "maar niet met Puigdemont". Voor de premier is Ciudadanos, als winnaar van de verkiezingen, de gesprekspartner. "Praten kan alleen met wie respect heeft voor de Spaanse grondwet", klonk het nog. Rajoy blijft ook bij artikel 155 zweren. "Hoewel ik weet dat niet iedereen het er mee eens is, zal wie de Spaanse grondwet geweld aandoet, nooit op mijn steun kunnen rekenen."

"Het intrekken van artikel 155 zal plaatsvinden op een door de Senaat vooropgestelde datum, wanneer in Catalonië een nieuwe regering zal zijn", aldus Rajoy. "Het zijn wij, de politici, die ons aan de wet moeten aanpassen en niet andersom", aldus de premier nog, die toevoegt dat de scheiding der machten cruciaal is in een democratie. "Wanneer we de wet schenden, schenden we het recht van de burgers", verklaarde hij.

Terugkeren

Gisteren liet Puigdemont weten bereid te zijn terug te keren naar Catalonië, "indien er voldoende garanties zijn". Hij verklaarde dat Rajoy moet stoppen met het nemen van beslissingen voor de Catalaanse regering. Hij moet de ambtenaren terughalen die beslissingen nemen in Catalonië en de politie terugroepen die naar de regio werd gestuurd, aldus de afgezette premier.

Puigdemont riep Europa op te luisteren naar de Catalaanse kiezer. "Ik vraag niet dat ze hun positie opgeven, maar wel dat ze luisteren, op dezelfde manier als ze luisteren naar Spanje. Wij hebben nu wel het recht verdiend om gehoord te worden."

Voor N-VA-voorzitter Bart De Wever is "het signaal van de Catalaanse kiezer duidelijk". "Madrid moet de politieke gevangenen vrijlaten, de bannelingen laten terugkeren en de dialoog aangaan over het statuut van Catalonië. Anders stort de PP het land in een uitzichtloze crisis", zo zei hij vanmiddag op Twitter.

