Puigdemont wil nieuwe wet om vanuit België te kunnen regeren EB

09 februari 2018

20u38

Bron: Belga 0 De fractie van de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont, die zichzelf wil opvolgen, heeft een voorstel ingediend om de regionale wetgeving te wijzigen zodat hij vanop afstand de investituur kan krijgen. Zo moet hij kunnen regeren vanuit België, waar hij al drie maand in vrijwillige ballingschap vertoeft.

Indien Puigdemont terugkeert naar Spanje voor een investituurdebat, hangt hem een onmiddellijke arrestatie boven het hoofd. Om dit obstakel weg te proberen nemen heeft woordvoerster Elsa Artadi van zijn centristische separatistische partij JuntsPerCat een voorstel tot wetswijziging ondertekend.

De tekst, die het Franse persbureau AFP heeft kunnen inkijken, voorziet dat het Catalaanse parlement "met een absolute meerderheid kan instemmen met het houden van een investituurdebat in afwezigheid van de kandidaat of kandidate". In dit geval "kan de voorstelling van het (regeer)programma en de vertrouwensvraag aan de kamer schriftelijk gebeuren of op eender welke manier die door het reglement is voorzien".

Het zou ook gaan om het mogelijk te maken "van op afstand" te regeren, via elektronische weg zoals mails en audio- of videoconferenties.

Verdeeldheid in Catalonië

Niettemin zijn de Catalaanse separatisten verdeeld over de te volgen strategie, vanwege het risico op blokkering van de Catalaanse instellingen die nu onder voogdij van Madrid staan.

De justitie zal wellicht een investituur van Puigdemont, in zijn afwezigheid, opheffen. De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft gewaarschuwd dat hij in dat geval de voogdij over Catalonië zou behouden.

Het voorstel van JuntsPerCat lijkt geen steun te hebben van een andere grote Catalaanse fractie, de linkse ERC van Oriol Junqueras, de vroegere viceregeringsleider die al drie maand in de gevangenis vertoeft. Hij heeft in februari voorgesteld Puigdemont een "symbolisch" voorzitterschap (van de regio) toe te kennen terwijl iemand anders instaat voor de eigenlijke executieve.

Een bron binnen de ERC zei vandaag dat de partij blijft onderhandelen over een "globaal akkoord" dat een "erkenning van een regering in ballingschap in Brussel" moet toelaten alsmede een "operationele en effectief in Catalonië (gehouden) investituur".

Na de door Madrid uitgeschreven vervroegde verkiezingen in Catalonië behielden de separatisten hun meerderheid.