Puigdemont wil Catalaanse onafhankelijke groepen verenigen in nieuwe partij kg

16 juli 2018

21u55

Bron: Belga 0 Carles Puigdemont heeft een nieuw platform opgericht om de verschillende groeperingen te verenigen die de onafhankelijkheid van Catalonië steunen. Het finale doel van dit nieuwe initiatief is "een onafhankelijke staat in de vorm van een republiek". Dat heeft de voormalige Catalaanse leider eerder vandaag bekendgemaakt.

Het initiatief draagt de naam "Nationale Oproep voor de Republiek" en heeft de ambitie om in de herfst uit te groeien tot een nieuwe partij die alle huidige facties opslorpt. "We zijn sterker als we in staat zijn om samen te handelen", aldus Puigdemont.

Vorige week besliste Het gerecht van de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein dat de vroegere Catalaanse regeringsleider mag worden uitgeleverd aan Madrid. De Duitse rechtbank ging daarmee in op de vraag van Spanje. Tegen Puigdemont lopen twee aanklachten, voor misbruik van overheidsgeld en rebellie. Het is in het kader van die eerste dat Puigdemont uitgeleverd mag worden.

Meer over Carles Puigdemont