Puigdemont vraagt om vervolging te laten vallen: "Geen geweld, dus geen rebellie" kg

03 april 2018

00u02

Bron: Belga 2 De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont vraagt aan het Spaanse Hooggerechtshof om de vervolging wegens rebellie te laten vallen. Het voornaamste argument is dat er geen geweld werd gebruikt. Dat heeft zijn verdediging maandag aangekondigd.

Concreet vraagt de verdediging dat het hele dossier van rechter Pablo Llarena nietig zou worden verklaard. De rechter bevestigde in maart de vervolging van dertien Catalaanse separatisten wegens rebellie, omdat ze in oktober vorig jaar geprobeerd zouden hebben Catalonië af te scheuren van Spanje. Op rebellie staan celstraffen van dertig jaar.

"Geen geweld vanwege Catalanse regering"

De verdediging hamert er vooral op dat de beschuldiging van rebellie niet kan worden behouden, omdat ze geweld impliceert. Als er al geweld was voor of tijdens het referendum over Catalonië, zo argumenteert de verdediging, dan was dat geweld eenmalig en uitsluitend toe te schrijven aan de geweldplegers zelf. Er was dus geen sprake van geweld dat zou zijn georganiseerd door de Catalaanse regering, aldus advocaat Jaume Alonso-Cuevillas.

In de verdedigingstekst staat ook dat Puigdemont geen misbruik van overheidsgeld ten laste gelegd kan worden voor de organisatie van het referendum.

De 55-jarige Puigdemont werd op 25 maart opgepakt in Schleswig-Holstein, nadat hij met de wagen de Deens-Duitse grens was overgestoken, op weg van Finland naar België. Hij zit in de cel in Neumünster.

Meer over Carles Puigdemont

Catalonië