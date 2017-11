Puigdemont strijdlustig: "Catalanen zullen staatsgreep niet accepteren" AS

19u27

Bron: VRT 0 VRT Carles Puigdemont in de studio van 'Terzake'. "Ik ben er volledig van overtuigd dat de Catalanen deze staatsgreep niet gaan accepteren en dat ze gaan stemmen tegen Artikel 155 van de Spaanse grondwet." In Terzake klinkt de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont zeker van zijn stuk: op 21 december zullen de separatisten de verkiezingen winnen.

In de aflevering, die om 20 uur uitgezonden wordt, zal Puigdemont opnieuw vertellen dat hij het conflict nooit heeft willen importeren naar ons land. "Ik vraag niets aan de Belgische regering, ik ben naar Brussel gekomen omdat het een Europese kwestie is en de Europese instellingen niet mogen wegkijken", zegt Puigdemont in het duidingsprogramma, zo schrijft VRT NWS.

In de Europese Unie toont hij zich teleurgesteld. "Ik heb van kleins af aan Europa gezien als een plaats van vrijheid, met het recht op vrije meningsuiting. Europa was voor ons een bondgenoot. Dat ze vandaag hun basiswaarden laten vallen, maakt me triest."

Artikel 155

Maar Puigdemont maakt zich sterk dat hij de verkiezingen op 21 december zal winnen, ook al voorspellen de peilingen een hevige strijd. "Ik ben er volledig van overtuigd dat de Catalanen deze staatsgreep niet gaan accepteren en dat ze gaan stemmen tegen Artikel 155 van de Spaanse grondwet."

Eerder vandaag vernietigde het Grondwettelijk Hof de onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië. "Sinds het nieuwe Catalaanse autonomiestatuut in 2016 is het Hof een partijpolitiek instrument geworden", hekelt hij.