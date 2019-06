Puigdemont staat niet op Spaanse lijst van Europese parlementsleden AW

18 juni 2019

19u16

Bron: Belga 0 De Catalaanse leider Carles Puigdemont staat niet op de officiële lijst van Spaanse Europarlementsleden, die Spanje gisteren aan het Europees parlement bezorgde. Madrid wil vermijden dat de Catalaan op 2 juli de eed aflegt in Straatsburg.

Gisteren raakte ook al bekend dat de Spaanse kiescommissie weigerde om de vier Catalaanse verkozenen een benoemingsoorkonde te overhandigen. Spanje telt in principe 54 verkozenen, maar Madrid heeft maar 50 namen doorgegeven. Enkel de kandidaten die de eed hebben afgelegd bij de Spaanse kiescommissie, wat de Catalanen niet hebben gedaan, mochten op de lijst.



Ontbrekende namen

Carles Puigdemont, die in ballingschap leeft in ons land, is een van de ontbrekende namen, net als Toni Comin en Oriol Junqueras. Puigdemont en Comin waren er maandag niet bij om de eed af te leggen in Spanje en lieten hun advocaten de nodige documenten afleveren, maar dat was niet voldoende. De kiescommissie weigerde de advocaten de nodige benoemingsoorkonden te overhandigen. De twee riskeren opgepakt te worden eens ze voet op Spaanse grond zetten. Junqueras zit in Spanje in de cel en kreeg geen toestemming die te verlaten om de eed te kunnen afleggen.

De vierde ontbrekende naam is die van Josep Borrell, de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij kon er gisteren niet bij zijn omdat hij in Luxemburg moest zijn voor een vergadering met de Europese buitenlandministers, maar legt de eed op een later tijdstip wel af.