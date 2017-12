Puigdemont: "Spanje heeft aanhoudingsbevel ingetrokken uit schrik" TT

13u50

Bron: Reuters 0 AFP Puigdemont vanmiddag op de persconferentie in Brussel met de vier andere afgezette ministers naast hem. De afgezette Catalaanse premier Carles Puigdemont heeft op een persconferentie in Brussel gereageerd op de intrekking van het aanhoudingsbevel dat de Spaanse autoriteiten tegen hem hadden uitgevaardigd. "Spanje heeft schrik gekregen", aldus Puigdemont, die nog aankondigde voorlopig in België te blijven.

"Waarom is het aanhoudingsmandaat ingetrokken?", zo vroeg Puigdemont zich luidop af. "Omdat het Spaanse gerecht schrik heeft dat er geen grond is voor deze beschuldigingen. Dit gaat om politieke vervolging. Wij hebben geen misdaad begaan, wij hebben enkele een democratisch mandaat uitgevoerd. Spanje heeft schrik dat het anders onder de loep wordt gehouden door de internationale gemeenschap."

Puigdemont haalde ook uit naar de Spaanse regering omdat ze geen internationale waarnemers wil toelaten bij de Catalaanse verkiezingen van 21 december.

Campagne vanuit ons land

Het Spaanse arrestatiebevel tegen Puigdemont loopt wel nog steeds, dus de ex-premier zal meteen opgepakt worden als hij een voet in het land zet. Puigdemont, die kopman is voor de lijst Junts per Catalunya op 21 december, zal voorlopig dan ook vanuit ons land campagne blijven voeren.

Het Spaanse gerecht trok gisteren de Europese aanhoudingsbevelen in die tegen Puigdemont en vier andere ministers waren uitgevaardigd. Justitie in Spanje vreesde dat ons land maar voor één of enkele beschuldigingen zou uitleveren, en bijvoorbeeld de beschuldiging van rebellie niet zou weerhouden. Daardoor zou Puigdemont er in Spanje ook niet vervolgd voor kunnen worden, en dat wilde het gerecht absoluut vermijden. In Spanje lopen beschuldigingen van ongehoorzaamheid, rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing. "Die kunnen ons 30 jaar cel opleveren", aldus Puigdemont.

AFP