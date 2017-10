Puigdemont roept op tot vreedzaam verzet: "Afnemen autonomie is wil Catalaanse burgers onderdrukken" sam

De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont haalt in een korte televisietoespraak uit naar de Spaanse overheid, nadat die de regio onder voogdij van het centrale gezag plaatste.

Volgens Puigdemont negeert de Spaanse regering de wil van het Catalaanse volk. In de toespraak roept hij op tot vreedzaam verzet tegen de door Madrid besloten dwangmaatregelen en tot de "stichting van een vrij land". "Het is zeer duidelijk dat de beste manier om de tot nu toe verkregen winsten te behouden een democratische oppositie is tegen artikel 155", aldus Puigdemont.

Afzetting

Het Catalaanse parlement riep de regio gisteren uit tot "een Catalaanse republiek als onafhankelijke, soevereine, democratische en sociale staat onder de rechtsstaat". De Spaanse Senaat maakte daarop met de activatie van artikel 155 van de grondwet de weg vrij voor de afzetting van de Catalaanse regering en voor nieuwe verkiezingen op 21 december.



Ook het Catalaanse politiehoofd Josep Lluis Trapero werd afgezet. Naar hem loopt een onderzoek wegens gezagsondermijning.

AP Carles Puigdemont zong gisteren het Catalaanse volkslied na een stemming over de onafhankelijkheid.

"Parlement moet president verwijderen"

Puigdemont noemt de activatie van artikel 155 ongewettigd. De daden van de Spaanse regering "gaan in tegen de uitgesproken wil van de burgers van ons land, die perfect goed weten dat het in een democratie het parlement is dat presidenten verkiest of verwijdert".



Puigdemont roept de Catalanen op, blijk te geven van "geduld, volharding" en geloof in de toekomst. Hij vraagt ook respect voor de Catalanen die het niet eens zijn met de uitroeping van de Catalaanse onafhankelijkheid, en kondigt aan zijn streven naar onafhankelijkheid voort te zetten. "Het is onze wil voort te werken, ook met de kennis van de huidige moeilijkheden, om een vrij land te stichten."

EPA Josep Lluis Trapero.

De opgenomen toespraak was de eerste rede van Puigdemont na zijn afzetting. Waar hij ze hield, is niet meegedeeld, aldus de Britse openbare omroep BBC. Terwijl de rede op antenne ging, toonde het nationale televisiekanaal La Sexta TV live hoe Puigdemont in zijn woonplaats Gerona zat te eten. Geregeld werd hij daarin onderbroken door mensen die een selfie wilden, meldt de Britse commerciële zender Sky.

Betoging

Ondertussen demonstreren in de Spaanse hoofdstad Madrid duizenden mensen voor de eenheid van het land. De spontane demonstratie vond plaats op de centrale Plaza Colon. Veel deelnemers hadden pas 's ochtends op de radio over betoging gehoord en stroomden via andere straten nog toe.



Ze hadden Spaanse vlaggen bij en scandeerden "leve Spanje", "leve de koning" maar ook "leve Catalonië". Uit luidsprekers klonk onder meer de van oorsprong Belgische hit 'Y Viva España'.

