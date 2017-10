Puigdemont roept Catalanen op tot "vreedzaamheid" ADN

18u14

Bron: Belga 1 AP De Catalaanse minister-president Carles Puigdemont heeft de Catalanen vandaag opgeroepen tot vreedzaamheid, nu het regionale parlement een resolutie heeft goedgekeurd waarin wordt opgeroepen tot onafhankelijkheid.

"De komende uren moeten we ons land in leven houden. We moeten het doen op een vreedzame, beschaafde en waardige manier, zoals we altijd hebben gedaan en zullen blijven doen", zo deelde de minister-president mee. Puigdemont sprak vanop een trap in het Catalaanse parlement ongeveer 700 burgemeesters en regionale volksvertegenwoordigers toe. Hij benadrukte dat de Catalanen met de stemming over de onafhankelijkheid een "langverwachte stap" hebben gezet, waar veel Catalanen voor hebben gestreden.

AFP

Climax van de confrontatie

Kort na de stemming van het Catalaanse parlement, had de Senaat in Madrid het licht op groen gezet voor maatregelen waarin Catalonië onder het toezicht van de centrale regering wordt geplaatst. De Catalaanse regering wordt daarbij de laan uitgestuurd en er moeten binnen de zes maanden verkiezingen komen. Het is de eerste keer dat Spanje het grondwetsartikel 155 inroept. "We gaan naar een climax van de confrontatie toe", stelt professor Internationaal Recht Jan Wouters (KU Leuven). "Ik hoop dat er geen geweld van komt."

A political crisis can only be solved through dialogue. We call for a peaceful solution with respect for national and international order Charles Michel(@ CharlesMichel) link

Via Twitter heeft ook premier Charles Michel gereageerd op de ontwikkelingen in Catalonië en opgeroepen tot vreedzaamheid. "Een politieke crisis kan enkel opgelost worden door dialoog. We roepen op tot een vreedzame oplossing met respect voor de nationale en internationale rechtsorde", tweette de Belgische premier in het Engels. Carles Puigdemont heeft intussen op de tweet van Michel gereageerd. "Dialoog was en zal altijd onze keuze zijn om politieke situaties op te lossen en vreemdzame oplossingen te bereiken", aldus Puigdemont.

REUTERS

Getty Images