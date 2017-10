Puigdemont roept Catalaanse onafhankelijkheid nog niet uit en wil dialoog met Madrid TT

17u51 0 Getty Images De Catalaanse premier Carles Puigdemont heeft in het regionale parlement in Barcelona gezegd dat Catalonië het recht heeft om zich onafhankelijk te verklaren. Hij vraagt de parlementsleden daarom om een mandaat om de onafhankelijkheid uit te roepen. Tegelijkertijd wil hij de praktische gevolgen van de onafhankelijkheid meteen opschorten en wil hij dat internationale bemiddelaars een dialoog helpen opstarten met de Spaanse regering.

Puigdemont verklaarde in een toespraak Catalonië nog niet onafhankelijk, maar zei wel dat de regio met het referendum van vorige week zondag het recht op onafhankelijkheid heeft gewonnen. "Catalonië zal een onafhankelijke staat in de vorm van een republiek zijn." Daarom vroeg hij het parlement het mandaat om de onafhankelijkheid ook effectief uit te roepen.

President @KRLS: "Vandaag pas ik het mandaat toe dat Catalonië een onafhankelijke staat in vorm van republiek wordt" https://t.co/ovbSewoi0P Catalan Gov. EU(@ delgoveu) link

Dialoog en bemiddeling

Maar Puigdemont stelde meteen ook voor dat het parlement de praktische gevolgen van de onafhankelijkheid gedurende "enkele weken" zou opschorten om de dialoog met Madrid alle kansen te geven. Hij deed daartoe een internationale oproep tot bemiddeling met Madrid. "Luister, misschien niet naar ons, maar naar andere mensen die om bemiddeling vragen". Hij beklemtoonde dat de conflicten met Spanje met onderhandelingen opgelost moeten kunnen worden. In tussentijd heeft Catalonië een "opgeschorte onafhankelijkheid".



Daarmee blies Puigdemont warm en koud tegelijkertijd. Ja, Catalonië moet een onafhankelijke staat zijn en zal dat ook zijn, maar eerst moeten onderhandelingen nog alle kansen krijgen. De plotselinge gematigdheid van Puigdemont is volgens waarnemers waarschijnlijk een gevolg van de groeiende angst in de regio dat de economie van Catalonië instort als het haastig de banden met Spanje en de EU verbreekt.



De regering in Madrid heeft nog niet op Puigdemonts toespraak gereageerd.

'Wij zijn geen delinquenten, wij zijn geen gekken, wij zijn geen plegers van een staatsgreep. Wij zijn normale mensen die willen stemmen' Puigdemont aan de Spanjaarden

"Europese kwestie"

"We beleven uitzonderlijke en historische momenten", zo begon Puigdemont zijn toespraak. De Catalaanse kwestie is ook een Europese kwestie, verzekerde hij. "De weg vooruit kan enkel democratie en vrede zijn." De premier bekritiseerde fel het optreden van de Spaanse politie, dat "enkel tot doel had paniek te zaaien". Maar toch konden "de razzia's, de cyberaanvallen en het geweld het referendum niet tegenhouden".



Puigdemont verzekerde dat "dit is geen persoonlijke kwestie" is. "Dit is het resultaat van 1 oktober, het onafhankelijkheidsreferendum", dat "een succes" was. Voor de premier had Spanje een referendum zoals in Schotland moeten toelaten, maar de dialoog is door Madrid volledig van de hand gewezen. "Miljoenen Catalanen vinden dat Catalonië een eigen staat moet zijn. Met de resultaten van het referendum heeft Catalonië het recht op onafhankelijkheid gewonnen."



Catalonië is altijd de economische motor van Spanje geweest, en heeft een heel belangrijke rol gespeeld in de pacificatie, modernisering en stabilisering van Spanje na de dood van dictator Franco, verzekerde Puigdemont.



Puigdemont sprak daarna onverwacht in het Spaans ook de andere Spanjaarden toe, om hen gerust te stellen. "Wij zijn geen delinquenten, wij zijn geen gekken, wij zijn geen plegers van een staatsgreep. Wij zijn normale mensen die willen stemmen. Wij hebben niets tegen Spanje en de Spanjaarden. Wij willen beter overeenkomen. Maar de huidige relatie werkt niet en is onhoudbaar."

AFP

Uur vertraging

De parlementszitting was op vraag van Puigdemont zelf met een uur uitgesteld. Volgens de Catalaanse regering gebeurde dat omdat er "internationale contacten" hebbben plaatsgevonden over bemiddeling in de kwestie, zo schreef het persbureau AFP. De Spaanse regering heeft die bemiddeling echter meteen verworpen, nog volgens AFP.



Volgens Euronews was Puigdemont in onderhandeling met Jean-Claude Juncker, maar de diensten van de Europese Commissievoorzitter ontkennen dat met klem. Eerder op de dag riep Europees president Donald Tusk Puigdemont op geen onomkeerbare stappen te zetten die de dialoog onmogelijk maken.



Mogelijk speelde ook onenigheid tussen Puigdemonts partij Junts pel Sí en de kleinere, maar radicale coalitiepartner CUP een rol. De CUP zou het niet eens zijn met Puigdemonts voorstel om de onafhankelijkheid enkel symbolisch uit te roepen en nog in dialoog te gaan met Madrid, en wil vandaag nog de onafhankelijkheid uitroepen. Zonder de CUP heeft de regering geen meerderheid in het parlement.

Catalogne: Puigdemont retarde la séance en raison de contacts pour une médiation internationale, selon le gouvernement catalan #AFP Agence France-Presse(@ afpfr) link

Onafhankelijkheid 'in fasen'?

De ogen van de hele wereld waren vanavond op Puigdemont gericht. Na het referendum van vorige week zondag werd algemeen verwacht dat Catalonië zich zou afscheiden van Spanje.



Partijgenoten van de Catalaanse premier Puigdemont hadden echter volgens Spaanse media op de valreep laten doorschemeren dat de Catalaanse premier de onafhankelijkheid zou uitroepen die mogelijk in fasen vorm moet krijgen.



Puigdemont kon volgens waarnemers zijn fanatieke separatistische aanhang niet teleurstellen. Maar hij zou ook het uit de hand lopende nationalistische project hebben willen afremmen vanwege de groeiende weerstand in Catalonië en in de EU.

REUTERS In het regionale parlement zijn honderden journalisten aanwezig die de zitting verslaan.

Controles verscherpt

In en rond het Citadelpark, waar het parlement ligt, is de regionale politie massaal aanwezig, mogelijk om de regering-Puigdemont tegen de nationale politie te beschermen. In heel Barcelona staan grote schermen die de parlementszitting live uitzenden.



Als Puigdemont effectief de onafhankelijkheid uitgeroepen zou hebben, dan werd hij mogelijk meteen gearresteerd door de Spaanse politie.



De Spaanse nationale politie en de Guardia Civil hebben hun controles op belangrijke punten in Catalonië alvast verder verscherpt. De krant El Periódico berichtte dat er bij grensovergangen, op luchthavens, in stations en busstations meer agenten worden ingezet in verband met de politieke crisis in de noordoostelijke regio.



Ook worden veel agenten in burger op patrouille gestuurd om ervoor te zorgen dat bepaalde "knooppunten, strategische plekken en kritieke installaties" niet door de crisis lam komen te liggen.

REUTERS

EPA

EPA

REUTERS De Catalaanse premier Carles Puigdemont.

REUTERS

AP