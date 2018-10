Puigdemont richt parallelle Catalaanse regering op in België ADN

30 oktober 2018

21u49

Bron: Belga 0 De Catalaanse regering van de separatist Quim Torra heeft vandaag in Barcelona de "Raad van de Republiek" voorgesteld, een soort parallelle regering die in België wordt voorgezeten door Carles Puigdemont. Die probeert een jaar nadat hij in ballingschap ging, zijn invloed te behouden.

De “Catalaanse Republiek” die op 27 oktober 2017 door de separatistische afgevaardigden werd uitgeroepen, bleef dode letter, geen enkel land heeft ze erkend. De Spaanse regering ontzette Puigdemont onmiddellijk uit de macht en schorste de autonomie van Catalonië.

De missie van de nieuwe instantie is om naar onafhankelijkheid toe te werken en internationaal ondersteuning te zoeken. De raad zal een particuliere entiteit zijn, zonder officiële status, om problemen met de Spaanse justitie te voorkomen, maar zal moeten coördineren met de regionale regering in Barcelona.



"Het is aan deze nieuwe raad om op een vrijere en veiligere manier de Republiek op te bouwen, zonder tussenkomst van de Spaanse staat", zei Puigdemont vandaag tijdens een videoconferentie uit ons land en waarin werd uitgelegd dat de regering van Torra wordt beperkt door het Spaanse gerecht.

“Nepinstelling”

Tijdens de presentatie op het hoofdkantoor van de Catalaanse regering in Barcelona werden geen bijzonderheden gegeven over de samenstelling, noch het functioneren van deze "raad van de republiek". Maar de separatisten legden uit dat het om een soort parallel parlement gaat.

De anti-separatistische oppositie heeft het initiatief al zwaar bekritiseerd. "Het is een nepinstelling, vuurwerk om de indruk te wekken dat ze een republiek creëren", zei Carlos Carrizosa, leider van de parlementaire fractie van de liberale formatie Ciudadanos - de grootste partij van Catalonië.

Nieuwe separatistische partij

Zaterdag lanceerden Puigdemont en Torra nog een nieuwe politieke groepering, La Crida Nacional, in een poging alle separatistische formaties te verenigen. Maar voorlopig lijkt alleen hun huidige partij, de PDeCAT, van plan zich bij hen aan te sluiten. De twee andere onafhankelijke partijen, ERC (Catalaans Republikeins Links) en CUP (radicaal links) hebben duidelijk geweigerd.

Puigdemont vertrok in oktober 2017 in het geheim naar Brussel, kort voor de voorlopige hechtenis van zijn "ministers", die in Spanje bleven. Hij woont in Waterloo, waar hij regelmatig Catalaanse leiders ontvangt. Hij onderneemt ook reizen naar andere Europese landen om zijn project te verdedigen. Maar zijn invloed werd ondermijnd door de Spaanse justitie, die zijn herverkiezing als Catalaanse president verhinderde na de overwinning van de separatisten bij de regionale verkiezingen van december 2017.

Vervolgens werd zijn mandaat als kamerlid geschorst omdat hij wordt beschuldigd van "rebellie" vanwege zijn rol in de afscheuring. Een deel van de separatisten gaven door zijn afwezigheid de strijd tegen Madrid op en leggen zich nu meer toe op de dialoog met de nieuwe regering van de socialist Pedro Sanchez.