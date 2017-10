Catalaanse minister-president: "Recht op onafhankelijkheid" 07u50

Carles Puigdemont zegt dat Catalonië « het recht heeft verdiend op een onafhankelijke staat ». Dat verklaarde de Catalaanse minister-president na de bekendmaking van de resultaten van het referendum.

"Op deze dag van hoop en lijden hebben de burgers van Catalonië het recht verdiend om een onafhankelijke staat te krijgen in de vorm van een republiek", zei Puigdemont tijdens een televisietoespraak in het bijzijn van de Catalaanse regeringsleden.

"Mijn regering zal in de komende dagen de resultaten van het referendum naar het Catalaans parlement sturen, waar de soevereiniteit van ons volk ligt, zodat het kan handelen in overeenstemming met de wet van het referendum", vervolgde Puigdemont.

De wet van het referendum voorziet een eenzijdige onafhankelijkheidsreferendum door het Catalaanse parlement als een meerderheid voor stemt. Volgens de Catalaanse overheid stemde 90 procent voor onafhankelijkheid.

Puigdemont haalde ook uit naar het geweld van de Spaanse politie. "De situatie in Catalonië is met zijn repressie, totale ontkenning van werkelijkheid en vijandigheid niet langer een interne zaak. Het is een Europese zaak."