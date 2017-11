Puigdemont: "Oplossing voor Spaanse crisis mogelijk zonder afscheuring van Catalonië" Redactie

15u09

Bron: Reuters 0 Photo News Gewezen Catalaans minister-president Carles Puigdemont. De afgezette Catalaanse leider, Carles Puigdemont, zegt bereid te zijn een oplossing zonder Catalaanse onafhankelijkheid te overwegen, als die een uitweg biedt uit de politieke crisis. Dat zegt de gewezen minister-president van de Spaanse deelstaat vandaag in een interview in Le Soir.

Puigdemont lijkt in het interview zijn hardnekkige standpunt over de onafhankelijkheid, dat hem vorige maand het leiderschap kostte, wat af te zwakken. Op de vraag of er een optie op tafel ligt om de crisis op te lossen zonder dat Catalonië zich van Spanje afscheidt, antwoordt de afgezette minister-president: "Ik ben er klaar voor, en ben dat altijd geweest, om de realiteit van een andere relatie met Spanje te accepteren. Het (een andere oplossing, red.) is nog altijd mogelijk."

"Ik heb dertig jaar gewerkt aan een andere manier om Catalonië binnen Spanje te verankeren", aldus Puigdemont. Welke vorm een dergelijke relatie zou aannemen, preciseert hij niet.

De voormalige minister-president bevindt zich nog steeds in België, sinds hij werd afgezet nadat zijn parlement op 27 oktober eenzijdig de onafhankelijkheid van Catalonië uitriep. Hijzelf en vier van zijn ministers die eveneens in ons land zijn, riskeren in Spanje veroordeeld te worden voor rebellie en opruiing.

Rajoy: "Catalanen hadden slechts één doel"

In het verleden drong Puigdemont er steeds op aan dat de onafhankelijkheidsverklaring de basis moest vormen van politieke onderhandelingen met eerste minister Mariano Rajoy. Rajoy zei open te staan voor gesprekken met de Catalaanse leiders, maar enkel indien die hun onafhankelijkheidseis lieten vallen als voorwaarde.

In een interview met de Duitse krant Handelsblatt zegt de premier vandaag dat de positie van de gewezen Catalaanse leiders weinig ruimte liet voor onderhandelingen. "Velen beschuldigen me ervan dat ik geen politieke oplossingen zocht. Maar ik zit al lang in de politiek en er was geen alternatief", aldus Rajoy. "De Catalaanse regering had maar één doel: het onafhankelijkheidsreferendum."