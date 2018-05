Puigdemont neemt afstand van Catalaans premierschap en duidt opvolger aan

10 mei 2018

Bron: Belga

De gewezen Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is niet langer kandidaat om zichzelf op te volgen. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt. De in Duitsland verblijvende separatist schuift meteen ook een opvolger naar voren: Quim Torra, een nieuwkomer in de politiek.