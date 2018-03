Puigdemont naar verwachting in namiddag voor Duitse rechter ADN

26 maart 2018

12u15

Bron: Belga, ANP 0 De gewezen Catalaanse president Carles Puigdemont verschijnt naar verwachting pas deze namiddag voor een rechter in Duitsland. Dat zegt een woordvoerster van het openbaar ministerie in Sleeswijk-Holstein. Puigdemont is gisteren in Duitsland opgepakt.

Puigdemont werd opgepakt tijdens een politiecontrole in de Noord-Duitse deelstaat. Na de vaststelling van zijn identiteit moet de rechtbank beslissen of Puigdemont vastgehouden wordt. In theorie heeft de rechtbank tot net voor middernacht om de eerste hoorzitting uit te voeren.

Nadat Puigdemont vanuit Denemarken Duitsland binnen was gereden, werd hij ingerekend op basis van een internationaal arrestatiebevel dat door Spanje is uitgevaardigd. Hij wordt in Spanje gezocht wegens een reeks strafbare feiten, gepleegd toen hij als regiopremier in oktober met een illegaal referendum Catalonië van Spanje wilde afscheiden. De afscheiding was niet alleen in strijd met de Spaanse wet, maar ook met regels van het Catalaanse parlement.

Zo'n 50.000 Catalanen zijn gisteren in Barcelona de straat op gegaan om te protesteren tegen de arrestatie van Puigdemont. Tijdens de demonstraties in Catalaanse hoofdstad kwam het tot confrontaties tussen actievoerders en de politie waardoor meer dan 90 mensen gewond raakten. In andere steden vielen nog eens acht gewonden.

Later meer.