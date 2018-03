Puigdemont naar Finland voor conferentie over situatie in Catalonië SVM

19 maart 2018

17u59

Bron: Belga 0 De voormalige Catalaanse president Carles Puigdemont trekt van 22 tot 24 maart naar Finland voor een informeel bezoek. Dat heeft het Finse parlementslid Mikko Kärnä via Twitter laten weten. Puigdemont zal onder andere zijn opwachting maken in het parlement en geeft op vrijdag 23 maart aan de universiteit van Helsinki een conferentie over de situatie in zijn regio.

Kärnä, die zichzelf "gastheer en een grote vriend van Catalonië" noemt, kijkt naar eigen zeggen erg uit naar de komst van de in ballingschap in België levende politicus. Hij omschrijft Puigdemont als een "kampioen van de verdediging van de vrijheid, de democratie en de mensenrechten in Europa". Kärnä voegt er wel aan toe dat de Catalaan Finland bezoekt in zijn hoedanigheid van Europees burger en dus niet op uitnodiging van de Finse regering.

Carles Puigdemont kwam naar België ongeveer een maand nadat de regering van Rajoy op 27 oktober de Spaanse regio onder voogdij geplaatst had. Hij is in Spanje aangeklaagd wegens rebellie, opruiing en verduistering van overheidsgeld, plichtsverzuim en ongehoorzaamheid. Momenteel is Puigdemont nog tot woensdag in Genève. Hij nam er deel aan een debat over het thema zelfbeschikking.