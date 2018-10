Puigdemont lanceert nieuwe separatistische partij kv

28 oktober 2018

05u37

Bron: Belga Eén jaar na de mislukte poging om Catalonië af te scheuren van Spanje en zijn vlucht naar ons land, heeft de Catalaanse politicus Carles Puigdemont gisteren een nieuwe partij opgericht. Dat gebeurde via een toespraak die live vanuit België werd uitgezonden. De nieuwe politieke groepering 'Crida Nacional' hield gisteravond zijn eerste "stichtingscongres".

Puigdemont hoopt met deze nieuwe partij zijn droom van een onafhankelijk Catalonië alsnog te kunnen realiseren. Zijn aanhangers verzamelden zich in de Catalaanse stad Manresa, op enkele kilometers van de gevangenis van Lledoners waar een aantal politici zitten opgesloten.

"Een jaar geleden hebben we beslist dat we de strijd zouden voortzetten, wat ook de voorwaarden en omstandigheden zouden zijn", aldus Puigdemont in zijn videoboodschap. "We engageren ons om een beter land te bouwen, een republiek".





Hij suggereerde ook dat de politici die streven naar onafhankelijkheid van Catalonië beter zouden samenwerken dan elkaar te bekampen. Veel van zijn vroegere medestanders hebben intussen gekozen voor een gematigder discours of willen geen deel uitmaken van Crida. Binnen het Catalaanse parlement vormen de partijen die voor onafhankelijkheid zijn ook niet langer een meerderheid.

Het uitroepen van de onafhankelijkheid op 27 oktober vorig jaar deed de Spaanse regering besluiten om de regering van Puigdemont af te zetten en het regionale parlement te ontbinden. Pas in juni van dit jaar is de toestand ietwat genormaliseerd, met het aantreden van een nieuwe regionale regering onder leiding van Quim Torra. Die onderhoudt voorzichtige relaties met de Spaanse regering, maar raadpleegt evenzeer Puigdemont. Torra zei gisteren in een televisietoespraak "dat het voorbije jaar niet gelopen is zoals we wilden, maar er is geen weg terug".